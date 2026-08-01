Jotchua 今日价格

Jotchua (JOTCHUA) 今日实时价格为 $ 0.000874，过去 24 小时内变化了 3.21%。当前 JOTCHUA 兑 USD 的汇率为 $ 0.000874 每 JOTCHUA。

Jotchua 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- JOTCHUA。过去 24 小时内，JOTCHUA 的交易价格在 $ 0.000843（低点）和 $ 0.001273（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，JOTCHUA 在过去一小时内波动了 -5.12%，过去7 天内波动了 -34.39%。过去一天，总交易量达到 $ 62.99K。

Jotchua（JOTCHUA）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 62.99K$ 62.99K $ 62.99K 完全稀释市值 $ 873.92K$ 873.92K $ 873.92K 流通量 ---- -- 总供应量 999,913,455 999,913,455 999,913,455 所属公链 SOL

Jotchua 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.99K。JOTCHUA 的流通量为 --，总供应量是 999913455，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 873.92K。