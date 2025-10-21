OLAXBT（AIO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.11611 $ 0.11611 $ 0.11611 24H最低价 $ 0.17043 $ 0.17043 $ 0.17043 24H最高价 24H最低价 $ 0.11611$ 0.11611 $ 0.11611 24H最高价 $ 0.17043$ 0.17043 $ 0.17043 历史最高 $ 0.20548860379382622$ 0.20548860379382622 $ 0.20548860379382622 最低价 $ 0.04215223361578995$ 0.04215223361578995 $ 0.04215223361578995 涨跌幅（1H） +2.91% 涨跌幅（1D） +1.22% 漲跌幅（7D） -2.76% 漲跌幅（7D） -2.76%

OLAXBT（AIO）当前实时价格为 $ 0.15757。过去 24 小时内，AIO 的交易价格在 $ 0.11611 至 $ 0.17043 之间波动，市场活跃度显著。AIO 的历史最高价为 $ 0.20548860379382622，历史最低价为 $ 0.04215223361578995。

从短期表现来看，AIO 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.91%，过去 24 小时内变动为 +1.22%，过去 7 天内累计变动为 -2.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

OLAXBT（AIO）市场信息

排名 No.662 市值 $ 36.28M$ 36.28M $ 36.28M 成交量（24H） $ 342.54K$ 342.54K $ 342.54K 完全稀释市值 $ 157.57M$ 157.57M $ 157.57M 流通量 230.25M 230.25M 230.25M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 23.02% 所属公链 BSC

OLAXBT 的当前市值为 $ 36.28M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 342.54K。AIO 的流通量为 230.25M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 157.57M。