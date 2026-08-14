Verified Emeralds 今日价格

Verified Emeralds (VEREM) 今日实时价格为 $ 6.44，过去 24 小时内变化了 11.03%。当前 VEREM 兑 USD 的汇率为 $ 6.44 每 VEREM。

Verified Emeralds 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- VEREM。过去 24 小时内，VEREM 的交易价格在 $ 5.75（低点）和 $ 6.6（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，VEREM 在过去一小时内波动了 +2.38%，过去7 天内波动了 +194.06%。过去一天，总交易量达到 $ 9.13K。

Verified Emeralds（VEREM）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 9.13K$ 9.13K $ 9.13K 完全稀释市值 $ 322.00M$ 322.00M $ 322.00M 流通量 ---- -- 总供应量 50,000,000 50,000,000 50,000,000 所属公链 BSC

Verified Emeralds 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.13K。VEREM 的流通量为 --，总供应量是 50000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 322.00M。