Naoris Protocol（NAORIS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.04913 24H最高价 $ 0.0574 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -1.91% 涨跌幅（1D） +3.22% 漲跌幅（7D） +4.81%

Naoris Protocol（NAORIS）当前实时价格为 $ 0.05312。过去 24 小时内，NAORIS 的交易价格在 $ 0.04913 至 $ 0.0574 之间波动，市场活跃度显著。NAORIS 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，NAORIS 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.91%，过去 24 小时内变动为 +3.22%，过去 7 天内累计变动为 +4.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Naoris Protocol（NAORIS）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 263.46K 完全稀释市值 $ 212.48M 流通量 ---- 最大供应量 4,000,000,000 总供应量 4,000,000,000 所属公链 ETH

Naoris Protocol 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 263.46K。NAORIS 的流通量为 --，总供应量是 4000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 212.48M。