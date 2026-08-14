Rave 是什么？

Krav 是一个去中心化的永续加密货币量化交易所以。

Rave 有何独特之处？

Krav 是首个去中心化的永续量化交易平台，允许交易者以任意山寨币作为抵押品进行比特币交易，盈亏均以山寨币结算。其主要创新包括： 同时面向交易者和流动性提供者（LP），交易者可使用山寨币作为抵押品开立比特币（BTC）的多头或空头头寸，而 LP 则可在交易者调整头寸时赚取交易手续费。 限价订单功能为交易策略提供了更强的控制力，并允许支付额外执行费用以优化收益。 风险缓解措施，包括资金费机制，用于平衡多头与空头头寸；以及在抵押品价值跌至质押金额的 90% 时触发强制平仓，以保护流动性池。

Rave 的历史背景是什么？

加密货币市场市值超过 1 万亿美元，拥有 1 万个独特的币种，凸显了成熟币种凭借明确实用价值与大多数缺乏实质性应用场景的山寨币之间的差距。许多山寨币长期处于休眠状态，限制了其价值与灵活性。Krav 通过引入比特币和以太坊的波动性，将低成交量的山寨币转化为量化衍生品的标的资产，从而提升其交易量与实用性，为此前未被充分利用的山寨币打造了一个充满活力的市场。

Rave 的下一步计划是什么？

未来的发展方向包括引入 RWA 作为交易对、拓展与 BTC/ETH 的山寨币交易对，以及实现多链支持。

Rave 可用于哪些场景？

质押 KRAV 代币可获得三种类型的奖励：托管 KRAV、倍数积分和 KRAV 奖励。来自互换和杠杆交易的 30% 手续费将转换为 KRAV 并分配给质押代币，扣除推荐奖励和网络成本后。质押可确保早期支持者的利益得到保障，防止巨鲸稀释代币，确保所有参与者享有平等机会。如需质押 KRAV 代币，请访问：https://krav.trade/dashboard/stake

Rave 的当前价格是多少？

Rave (KRAV) 的实时价格为 ¥0.0108393839987278986000 CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。

Rave 在市场中的定位如何？

Rave 目前的市场排名为第 2582 位，市值为 ¥9258652.44844283709000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。

KRAV 的流通供应量是多少？

KRAV 的流通供应量为 854164133.8607213 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。

Rave 的 24 小时价格区间是多少？

在过去的 24 小时内，Rave 的交易价格在 ¥0.0107086220053199541000（24 小时最低价）和 ¥0.0108963320418100008000（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。

Rave 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？

Rave 的历史最高价为 ¥0.51011516864406798000，而历史最低价 (ATL) 为 ¥。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。

KRAV 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。

哪些因素影响了 Rave 的近期趋势方向？

当前 24 小时价格变动为 0.31%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 Base Ecosystem 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。