Unipeg 今日价格

Unipeg (UPEG) 今日实时价格为 $ 680.04，过去 24 小时内变化了 0.80%。当前 UPEG 兑 USD 的汇率为 $ 680.04 每 UPEG。

Unipeg 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- UPEG。过去 24 小时内，UPEG 的交易价格在 $ 602.43（低点）和 $ 771.65（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，UPEG 在过去一小时内波动了 +7.81%，过去7 天内波动了 +31.27%。过去一天，总交易量达到 $ 66.12K。

Unipeg（UPEG）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 66.12K$ 66.12K $ 66.12K 完全稀释市值 $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000 10,000 10,000 所属公链 ETH

Unipeg 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 66.12K。UPEG 的流通量为 --，总供应量是 10000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.80M。