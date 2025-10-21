Yooldo Games 当前实时价格为 0.21502 USD。跟踪 ESPORTS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ESPORTS 价格趋势。Yooldo Games 当前实时价格为 0.21502 USD。跟踪 ESPORTS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ESPORTS 价格趋势。

更多关于 ESPORTS

ESPORTS 价格信息

ESPORTS 白皮书

ESPORTS 币种官网

ESPORTS 代币经济

ESPORTS 价格预测

ESPORTS 价格历史

ESPORTS 购买指南

ESPORTS 兑换法币计算

ESPORTS 现货

ESPORTS U本位合约

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Yooldo Games 图标

Yooldo Games实时价格 (ESPORTS)

1 ESPORTS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.21509
$0.21509$0.21509
+1.83%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:00:16 (UTC+8)

Yooldo Games（ESPORTS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.19998
$ 0.19998$ 0.19998
24H最低价
$ 0.21588
$ 0.21588$ 0.21588
24H最高价

$ 0.19998
$ 0.19998$ 0.19998

$ 0.21588
$ 0.21588$ 0.21588

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

+2.41%

+1.83%

+10.42%

+10.42%

Yooldo Games（ESPORTS）当前实时价格为 $ 0.21502。过去 24 小时内，ESPORTS 的交易价格在 $ 0.19998$ 0.21588 之间波动，市场活跃度显著。ESPORTS 的历史最高价为 $ 0.24206080804529653，历史最低价为 $ 0.05189790997151288

从短期表现来看，ESPORTS 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.41%，过去 24 小时内变动为 +1.83%，过去 7 天内累计变动为 +10.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Yooldo Games（ESPORTS）市场信息

No.747

$ 27.17M
$ 27.17M$ 27.17M

$ 67.04K
$ 67.04K$ 67.04K

$ 193.52M
$ 193.52M$ 193.52M

126.35M
126.35M 126.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

899,999,999.9999992
899,999,999.9999992 899,999,999.9999992

14.03%

BSC

Yooldo Games 的当前市值为 $ 27.17M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.04K。ESPORTS 的流通量为 126.35M，总供应量是 899999999.9999992，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 193.52M

Yooldo Games（ESPORTS）价格历史 USD

跟踪 Yooldo Games 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0038654+1.83%
30天$ +0.05815+37.06%
60天$ +0.12038+127.19%
90天$ +0.08744+68.53%
Yooldo Games 今日价格变化

今天，ESPORTS 记录了 $ +0.0038654 (+1.83%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Yooldo Games 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.05815 (+37.06%)，显示了该代币在短期内的表现。

Yooldo Games 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ESPORTS 的变化为 $ +0.12038 (+127.19%)，从而更广泛地了解其表现。

Yooldo Games 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.08744 (+68.53%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Yooldo Games（ESPORTS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Yooldo Games 价格历史页面

什么是Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo 是一个多链 Web3 游戏平台，其类似中心化交易所 (CEX) 的界面简化了用户上手，同时通过 NFT 和基于代币的资产实现了真正的数字所有权。Yooldo 的多游戏世界由 Consensys、Linea 和其他领先合作伙伴提供支持，并以 ESPORTS 代币为动力。Yooldo 不断尝试探索可行的 Web3 游戏模式，并开发互补的服务产品以完善 Web3 生态系统。流畅的 Level 2 和桥接集成，使用户能够在以太坊、Linea、BNB 链等链之间实现闪电般快速且经济高效的游戏体验。自 2021 年以来，Yooldo 团队以其奉献精神和专业知识给市场留下了深刻的印象，这体现在多项计划和持续交付中。在十多年的黑客马拉松赛事中屡获殊荣的基础上，Yooldo 为 Web2 和 Web3 的新手和爱好者重新编写了 GameFi 的剧本。

Yooldo Games在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Yooldo Games 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ESPORTS 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Yooldo Games 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Yooldo Games 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Yooldo Games 价格预测 (USD)

Yooldo Games（ESPORTS）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Yooldo Games（ESPORTS）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Yooldo Games 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Yooldo Games 价格预测

Yooldo Games（ESPORTS）代币经济

了解 Yooldo Games（ESPORTS）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ESPORTS 代币的完整经济学

如何购买Yooldo Games (ESPORTS)

正在寻找如何购买 Yooldo Games？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Yooldo Games。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ESPORTS 兑换为当地货币

1 Yooldo Games（ESPORTS） to VND
5,658.2513
1 Yooldo Games（ESPORTS） to AUD
A$0.3268304
1 Yooldo Games（ESPORTS） to GBP
0.161265
1 Yooldo Games（ESPORTS） to EUR
0.182767
1 Yooldo Games（ESPORTS） to USD
$0.21502
1 Yooldo Games（ESPORTS） to MYR
RM0.9073844
1 Yooldo Games（ESPORTS） to TRY
9.0329902
1 Yooldo Games（ESPORTS） to JPY
¥32.89806
1 Yooldo Games（ESPORTS） to ARS
ARS$319.9691118
1 Yooldo Games（ESPORTS） to RUB
17.1134418
1 Yooldo Games（ESPORTS） to INR
18.8852066
1 Yooldo Games（ESPORTS） to IDR
Rp3,583.6652332
1 Yooldo Games（ESPORTS） to PHP
12.6259744
1 Yooldo Games（ESPORTS） to EGP
￡E.10.2112998
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BRL
R$1.1568076
1 Yooldo Games（ESPORTS） to CAD
C$0.2988778
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BDT
26.307697
1 Yooldo Games（ESPORTS） to NGN
313.4389544
1 Yooldo Games（ESPORTS） to COP
$833.4089192
1 Yooldo Games（ESPORTS） to ZAR
R.3.6940436
1 Yooldo Games（ESPORTS） to UAH
9.0286898
1 Yooldo Games（ESPORTS） to TZS
T.Sh.530.9123326
1 Yooldo Games（ESPORTS） to VES
Bs45.58424
1 Yooldo Games（ESPORTS） to CLP
$202.76386
1 Yooldo Games（ESPORTS） to PKR
Rs60.8248576
1 Yooldo Games（ESPORTS） to KZT
115.6012026
1 Yooldo Games（ESPORTS） to THB
฿7.0161026
1 Yooldo Games（ESPORTS） to TWD
NT$6.6312168
1 Yooldo Games（ESPORTS） to AED
د.إ0.7891234
1 Yooldo Games（ESPORTS） to CHF
Fr0.1698658
1 Yooldo Games（ESPORTS） to HKD
HK$1.6685552
1 Yooldo Games（ESPORTS） to AMD
֏82.1311894
1 Yooldo Games（ESPORTS） to MAD
.د.م1.9803342
1 Yooldo Games（ESPORTS） to MXN
$3.956368
1 Yooldo Games（ESPORTS） to SAR
ريال0.806325
1 Yooldo Games（ESPORTS） to ETB
Br32.865807
1 Yooldo Games（ESPORTS） to KES
KSh27.6924258
1 Yooldo Games（ESPORTS） to JOD
د.أ0.15244918
1 Yooldo Games（ESPORTS） to PLN
0.7826728
1 Yooldo Games（ESPORTS） to RON
лв0.9396374
1 Yooldo Games（ESPORTS） to SEK
kr2.0168876
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BGN
лв0.3612336
1 Yooldo Games（ESPORTS） to HUF
Ft72.1048068
1 Yooldo Games（ESPORTS） to CZK
4.4917678
1 Yooldo Games（ESPORTS） to KWD
د.ك0.06579612
1 Yooldo Games（ESPORTS） to ILS
0.7052656
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BOB
Bs1.4814878
1 Yooldo Games（ESPORTS） to AZN
0.365534
1 Yooldo Games（ESPORTS） to TJS
SM2.0018362
1 Yooldo Games（ESPORTS） to GEL
0.5827042
1 Yooldo Games（ESPORTS） to AOA
Kz196.7239482
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BHD
.د.ب0.08084752
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BMD
$0.21502
1 Yooldo Games（ESPORTS） to DKK
kr1.3804284
1 Yooldo Games（ESPORTS） to HNL
L5.6399746
1 Yooldo Games（ESPORTS） to MUR
9.7877104
1 Yooldo Games（ESPORTS） to NAD
$3.7241464
1 Yooldo Games（ESPORTS） to NOK
kr2.1480498
1 Yooldo Games（ESPORTS） to NZD
$0.3719846
1 Yooldo Games（ESPORTS） to PAB
B/.0.21502
1 Yooldo Games（ESPORTS） to PGK
K0.9159852
1 Yooldo Games（ESPORTS） to QAR
ر.ق0.7826728
1 Yooldo Games（ESPORTS） to RSD
дин.21.6761662
1 Yooldo Games（ESPORTS） to UZS
soʻm2,590.6018138
1 Yooldo Games（ESPORTS） to ALL
L17.8660118
1 Yooldo Games（ESPORTS） to ANG
ƒ0.3848858
1 Yooldo Games（ESPORTS） to AWG
ƒ0.3848858
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BBD
$0.43004
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BAM
KM0.3612336
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BIF
Fr632.37382
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BND
$0.2773758
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BSD
$0.21502
1 Yooldo Games（ESPORTS） to JMD
$34.4290024
1 Yooldo Games（ESPORTS） to KHR
863.5332212
1 Yooldo Games（ESPORTS） to KMF
Fr91.16848
1 Yooldo Games（ESPORTS） to LAK
4,674.3477326
1 Yooldo Games（ESPORTS） to LKR
රු65.1962142
1 Yooldo Games（ESPORTS） to MDL
L3.6746918
1 Yooldo Games（ESPORTS） to MGA
Ar968.55759
1 Yooldo Games（ESPORTS） to MOP
P1.7180098
1 Yooldo Games（ESPORTS） to MVR
3.289806
1 Yooldo Games（ESPORTS） to MWK
MK372.006102
1 Yooldo Games（ESPORTS） to MZN
MT13.739778
1 Yooldo Games（ESPORTS） to NPR
रु30.1436538
1 Yooldo Games（ESPORTS） to PYG
1,514.17084
1 Yooldo Games（ESPORTS） to RWF
Fr311.56398
1 Yooldo Games（ESPORTS） to SBD
$1.7717648
1 Yooldo Games（ESPORTS） to SCR
2.9801772
1 Yooldo Games（ESPORTS） to SRD
$8.5427446
1 Yooldo Games（ESPORTS） to SVC
$1.8771246
1 Yooldo Games（ESPORTS） to SZL
L3.7241464
1 Yooldo Games（ESPORTS） to TMT
m0.7547202
1 Yooldo Games（ESPORTS） to TND
د.ت0.63086868
1 Yooldo Games（ESPORTS） to TTD
$1.4556854
1 Yooldo Games（ESPORTS） to UGX
Sh746.54944
1 Yooldo Games（ESPORTS） to XAF
Fr121.27128
1 Yooldo Games（ESPORTS） to XCD
$0.580554
1 Yooldo Games（ESPORTS） to XOF
Fr121.27128
1 Yooldo Games（ESPORTS） to XPF
Fr21.93204
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BWP
P3.064035
1 Yooldo Games（ESPORTS） to BZD
$0.43004
1 Yooldo Games（ESPORTS） to CVE
$20.3860462
1 Yooldo Games（ESPORTS） to DJF
Fr38.05854
1 Yooldo Games（ESPORTS） to DOP
$13.7548294
1 Yooldo Games（ESPORTS） to DZD
د.ج27.9827028
1 Yooldo Games（ESPORTS） to FJD
$0.4880954
1 Yooldo Games（ESPORTS） to GNF
Fr1,869.5989
1 Yooldo Games（ESPORTS） to GTQ
Q1.6427528
1 Yooldo Games（ESPORTS） to GYD
$44.9155278
1 Yooldo Games（ESPORTS） to ISK
kr26.23244

Yooldo Games资源

要更深入地了解 Yooldo Games，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Yooldo Games网站
区块查询

人们还问：关于Yooldo Games的其他问题

Yooldo Games（ESPORTS）今日价格是多少？
ESPORTS 实时价格为 0.21502 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ESPORTS 兑 USD 的价格是多少？
当前 ESPORTS 兑 USD 的价格为 $ 0.21502。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Yooldo Games 的市值是多少？
ESPORTS 的市值为 $ 27.17M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ESPORTS 的流通供应量是多少？
ESPORTS 的流通供应量为 126.35M USD
ESPORTS 的历史最高价（ATH）是多少？
ESPORTS 的历史最高价是 0.24206080804529653 USD
ESPORTS 的历史最低价（ATL）是多少？
ESPORTS 的历史最低价是 0.05189790997151288 USD
ESPORTS 的交易量是多少？
ESPORTS 的 24 小时实时交易量为 $ 67.04K USD
ESPORTS 今年会涨吗？
ESPORTS 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ESPORTS 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:00:16 (UTC+8)

Yooldo Games（ESPORTS）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ESPORTS 兑 USD 计算器

数量

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.21502 USD

交易 ESPORTS

ESPORTS/USDT
$0.21509
$0.21509$0.21509
+1.88%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,681.34
$114,681.34$114,681.34

+0.86%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,160.64
$4,160.64$4,160.64

+2.09%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03740
$0.03740$0.03740

-6.26%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4591
$5.4591$5.4591

-12.52%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.24
$200.24$200.24

+0.34%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,160.64
$4,160.64$4,160.64

+2.09%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,681.34
$114,681.34$114,681.34

+0.86%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.24
$200.24$200.24

+0.34%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6525
$2.6525$2.6525

+0.45%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20549
$0.20549$0.20549

+1.20%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0150
$0.0150$0.0150

-75.00%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000095
$0.000000000000095$0.000000000000095

+30.13%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010613
$0.010613$0.010613

-8.65%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015646
$0.000000000000000000015646$0.000000000000000000015646

+1,983.35%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000011
$0.000000000000011$0.000000000000011

+120.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003296
$0.0003296$0.0003296

+65.37%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000089
$0.0000000000000000000089$0.0000000000000000000089

+56.14%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0557
$0.0557$0.0557

+54.72%