TRIA 今日价格

TRIA (TRIA) 今日实时价格为 $ 0.00839，过去 24 小时内变化了 0.94%。当前 TRIA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00839 每 TRIA。

TRIA 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- TRIA。过去 24 小时内，TRIA 的交易价格在 $ 0.00823（低点）和 $ 0.00862（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，TRIA 在过去一小时内波动了 +0.35%，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 10.42K。

TRIA（TRIA）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 10.42K$ 10.42K $ 10.42K 完全稀释市值 $ 83.90M$ 83.90M $ 83.90M 流通量 ---- -- 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 ETH

TRIA 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.42K。TRIA 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.90M。