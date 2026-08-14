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TRIA 当前实时价格为 0.00839 USD。TRIA 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 TRIA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！TRIA 当前实时价格为 0.00839 USD。TRIA 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 TRIA 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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TRIA实时价格 (TRIA)

1 TRIA 兑换为 USD 的实时价格：

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$0.00839$0.00839
-0.94%1D
USD
TRIA (TRIA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 07:15:54 (UTC+8)

TRIA 今日价格

TRIA (TRIA) 今日实时价格为 $ 0.00839，过去 24 小时内变化了 0.94%。当前 TRIA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00839 每 TRIA。

TRIA 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- TRIA。过去 24 小时内，TRIA 的交易价格在 $ 0.00823（低点）和 $ 0.00862（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，TRIA 在过去一小时内波动了 +0.35%，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 10.42K

TRIA（TRIA）市场信息

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$ 10.42K
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$ 83.90M
$ 83.90M$ 83.90M

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ETH

TRIA 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.42K。TRIA 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.90M

TRIA 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.00823
$ 0.00823$ 0.00823
24H最低价
$ 0.00862
$ 0.00862$ 0.00862
24H最高价

$ 0.00823
$ 0.00823$ 0.00823

$ 0.00862
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TRIA（TRIA）价格历史 USD

跟踪 TRIA 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000796-0.94%
30天$ -0.00099-10.56%
60天$ -0.01547-64.84%
90天$ -0.0413-83.12%
TRIA 今日价格变化

今天，TRIA 记录了 $ -0.0000796 (-0.94%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

TRIA 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00099 (-10.56%)，显示了该代币在短期内的表现。

TRIA 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，TRIA 的变化为 $ -0.01547 (-64.84%)，从而更广泛地了解其表现。

TRIA 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0413 (-83.12%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 TRIA（TRIA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 TRIA 价格历史页面

TRIA 分析

本分析利用人工智能模型评估 TRIA 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

TRIA 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 TRIA 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

TRIA_USDT在4h周期运行于0.00824，处于S1与中枢之间。价格位于枢轴体系下半区，多头尝试修复至0.008337中枢位。均线组呈现短周期买入信号，结构上维持区间震荡格局。 短期动能呈现分化状态。MACD录得金叉，显示买盘动能初步聚集。RSI处于中性区域，未出现超买或超卖极端值。快慢指标同向性一般，波动率维持常态，未见显著放量突破迹象。 近端上方阻力位于0.008337，距离现价约1.1%。突破后下一参考位为R1的0.008471。下方近端支撑位于S1的0.008219，距离现价不足0.3%。若跌破该位，远端参考S2的0.008085。当前价位夹于S1与中枢之间，上下空间相对均衡。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

TRIA 的价格预测

TRIA（TRIA）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，TRIA 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
TRIA (TRIA) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，TRIA 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 TRIA 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 TRIA 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 TRIA 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 TRIA

准备好开始使用 TRIA 了吗？在 MEXC 购买 TRIA 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 TRIA 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 TRIA (TRIA) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，TRIA 将立即存入您的钱包。
TRIA (TRIA) 购买教程

TRIA 能做什么？

拥有 TRIA 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 TRIA (TRIA) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是TRIA (TRIA)

Tria 是一家自托管数字银行，无需跨链桥、燃料费或第三方托管，即可实现跨所有区块链的消费、交易和收益管理。数字货币的发展速度已经超越了其基础设施的发展速度。稳定币、代币化资产和链上支付如今已广为人知，但大多数个人和企业仍然无法轻松使用它们。诸如跨链、管理燃料费和切换区块链等复杂步骤构成了障碍，使得加密货币体验起来既缓慢又技术化，而非简单易用。Tria 通过重塑链上资金流转方式来弥合这一差距。它既是面向日常用户的自托管数字银行，也是面向开发者和机构的可互操作支付基础设施——这两个相互关联的层面使加密货币能够为消费者和企业提供无缝体验。

TRIA资源

要更深入地了解 TRIA，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方TRIA网站
区块查询

类别 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

人们还问：关于TRIA的其他问题

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TRIA（TRIA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 TRIA 的更多信息

TRIAUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 TRIA。在 MEXC 上探索 TRIAUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 TRIA (TRIA) 市场

探索现货和合约市场，查看 TRIA 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
TRIA/USDT
$0.00839
$0.00839$0.00839
-0.94%
1.23M (USDT)

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