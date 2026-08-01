Binance Life 今日价格

Binance Life (币安人生) 今日实时价格为 $ 0.47953，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 币安人生 兑 USD 的汇率为 $ 0.47953 每 币安人生。

Binance Life 目前市值在 $ 479.53M 排名第 #70，流通供应量为 1.00B 币安人生。过去 24 小时内，币安人生 的交易价格在 $ 0.46235（低点）和 $ 0.48825（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.8968003790207607，而历史最低价为 $ 0.00010444711620172。

短期表现方面，币安人生 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -10.16%。过去一天，总交易量达到 $ 54.09K。

Binance Life（币安人生）市场信息

排名 No.70 市值 $ 479.53M$ 479.53M $ 479.53M 成交量（24H） $ 54.09K$ 54.09K $ 54.09K 完全稀释市值 $ 479.53M$ 479.53M $ 479.53M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 市场占有率 0.02% 所属公链 BSC

Binance Life 的当前市值为 $ 479.53M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.09K。币安人生 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 479.53M。