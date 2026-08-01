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Binance Life 当前实时价格为 0.47953 USD。币安人生 市值为 479,530,000 USD。追踪Malaysia的 币安人生 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Binance Life 当前实时价格为 0.47953 USD。币安人生 市值为 479,530,000 USD。追踪Malaysia的 币安人生 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Binance Life实时价格 (币安人生)

1 币安人生 兑换为 USD 的实时价格：

$0.47999
$0.47999$0.47999
+0.50%1D
USD
Binance Life (币安人生) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 00:20:30 (UTC+8)

Binance Life 今日价格

Binance Life (币安人生) 今日实时价格为 $ 0.47953，过去 24 小时内变化了 0.50%。当前 币安人生 兑 USD 的汇率为 $ 0.47953 每 币安人生。

Binance Life 目前市值在 $ 479.53M 排名第 #70，流通供应量为 1.00B 币安人生。过去 24 小时内，币安人生 的交易价格在 $ 0.46235（低点）和 $ 0.48825（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.8968003790207607，而历史最低价为 $ 0.00010444711620172

短期表现方面，币安人生 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -10.16%。过去一天，总交易量达到 $ 54.09K

Binance Life（币安人生）市场信息

No.70

$ 479.53M
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$ 54.09K
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$ 479.53M
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1.00B
1.00B 1.00B

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100.00%

0.02%

BSC

Binance Life 的当前市值为 $ 479.53M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.09K。币安人生 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 479.53M

Binance Life 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.46235
$ 0.46235$ 0.46235
24H最低价
$ 0.48825
$ 0.48825$ 0.48825
24H最高价

$ 0.46235
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$ 0.48825
$ 0.48825$ 0.48825

$ 0.8968003790207607
$ 0.8968003790207607$ 0.8968003790207607

$ 0.00010444711620172
$ 0.00010444711620172$ 0.00010444711620172

0.00%

+0.50%

-10.16%

-10.16%

Binance Life（币安人生）价格历史 USD

跟踪 Binance Life 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.002388+0.50%
30天$ -0.31656-39.77%
60天$ -0.18697-28.06%
90天$ +0.07078+17.31%
Binance Life 今日价格变化

今天，币安人生 记录了 $ +0.002388 (+0.50%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Binance Life 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.31656 (-39.77%)，显示了该代币在短期内的表现。

Binance Life 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，币安人生 的变化为 $ -0.18697 (-28.06%)，从而更广泛地了解其表现。

Binance Life 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.07078 (+17.31%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Binance Life（币安人生）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Binance Life 价格历史页面

Binance Life 分析

本分析利用人工智能模型评估 Binance Life 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

哪些因素影响 Binance Life 的价格？

币安人寿的价格受多个关键因素的影响：

1. 市场情绪与投资者信心
2. 币安平台的交易量与流动性
3. 整体加密货币市场的走势
4. 币安交易所的表现及用户采用率
5. 影响币安运营的监管动态
6. BNB代币的实用价值与销毁机制
7. 合作伙伴公告与平台更新
8. 全球经济状况与机构投资动向
9. 其他交易所的竞争态势
10. 技术分析形态与大户资金流向

为什么人们想知道 Binance Life 今天的价格？

人们希望了解币安生命今日的价格，主要有以下几个原因：交易决策、投资组合管理、市场择时、盈亏计算以及投资规划。实时价格数据有助于交易者识别入场与离场点，追踪投资表现，并做出明智的决策。

Binance Life 的价格预测

Binance Life（币安人生）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，币安人生 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Binance Life (币安人生) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Binance Life 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Binance Life 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Binance Life 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 币安人生 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Binance Life

准备好开始使用 Binance Life 了吗？在 MEXC 购买 币安人生 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Binance Life 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Binance Life (币安人生) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Binance Life 将立即存入您的钱包。
Binance Life (币安人生) 购买教程

Binance Life 能做什么？

拥有 Binance Life 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Binance Life (币安人生) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
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--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

Binance Life资源

要更深入地了解 Binance Life，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

类别 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemChinese Meme

人们还问：关于Binance Life的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 00:20:30 (UTC+8)

Binance Life（币安人生）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
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01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Binance Life 的更多信息

币安人生USDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 币安人生。在 MEXC 上探索 币安人生USDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Binance Life (币安人生) 市场

探索现货和合约市场，查看 Binance Life 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
币安人生/USDT
$0.48
$0.48$0.48
+0.51%
112.90K (USDT)

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$0.93919
$0.93919$0.93919

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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