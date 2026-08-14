STABLE 今日价格

STABLE (STABLE) 今日实时价格为 $ 0.032296，过去 24 小时内变化了 3.58%。当前 STABLE 兑 USD 的汇率为 $ 0.032296 每 STABLE。

STABLE 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- STABLE。过去 24 小时内，STABLE 的交易价格在 $ 0.032255（低点）和 $ 0.033994（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，STABLE 在过去一小时内波动了 -1.27%，过去7 天内波动了 -1.74%。过去一天，总交易量达到 $ 101.45K。

STABLE（STABLE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 101.45K$ 101.45K $ 101.45K 完全稀释市值 $ 3.23B$ 3.23B $ 3.23B 流通量 ---- -- 最大供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 总供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所属公链 STABLE

STABLE 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 101.45K。STABLE 的流通量为 --，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.23B。