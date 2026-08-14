Splendor 今日价格

Splendor (SPLD) 今日实时价格为 $ 0.1758，过去 24 小时内变化了 46.29%。当前 SPLD 兑 USD 的汇率为 $ 0.1758 每 SPLD。

Splendor 目前市值在 $ 0.00 排名第 #4115，流通供应量为 0.00 SPLD。过去 24 小时内，SPLD 的交易价格在 $ 0.1159（低点）和 $ 0.18（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 9.949072642702276，而历史最低价为 $ 0.13386163390095754。

短期表现方面，SPLD 在过去一小时内波动了 +0.28%，过去7 天内波动了 +30.41%。过去一天，总交易量达到 $ 29.95K。

Splendor（SPLD）市场信息

排名 No.4115 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 29.95K$ 29.95K $ 29.95K 完全稀释市值 $ 4.57B$ 4.57B $ 4.57B 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 总供应量 26,000,000,000 26,000,000,000 26,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 SPLENDOR

Splendor 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 29.95K。SPLD 的流通量为 0.00，总供应量是 26000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.57B。