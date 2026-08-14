RollX 今日价格

RollX (ROLL) 今日实时价格为 $ 0.13589，过去 24 小时内变化了 0.71%。当前 ROLL 兑 USD 的汇率为 $ 0.13589 每 ROLL。

RollX 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ROLL。过去 24 小时内，ROLL 的交易价格在 $ 0.13401（低点）和 $ 0.13785（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ROLL 在过去一小时内波动了 +0.03%，过去7 天内波动了 -7.20%。过去一天，总交易量达到 $ 55.80K。

RollX（ROLL）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 55.80K$ 55.80K $ 55.80K 完全稀释市值 $ 135.89M$ 135.89M $ 135.89M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BASE

RollX 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.80K。ROLL 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 135.89M。