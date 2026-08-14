Red Horse 今日价格

Red Horse (RH) 今日实时价格为 $ 0.005745，过去 24 小时内变化了 0.08%。当前 RH 兑 USD 的汇率为 $ 0.005745 每 RH。

Red Horse 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- RH。过去 24 小时内，RH 的交易价格在 $ 0.005368（低点）和 $ 0.005751（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，RH 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 -33.56%。过去一天，总交易量达到 $ 57.00K。

Red Horse（RH）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 57.00K$ 57.00K $ 57.00K 完全稀释市值 $ 57.45M$ 57.45M $ 57.45M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 SOL

Red Horse 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.00K。RH 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.45M。