Play AI 今日价格

Play AI (PLAI) 今日实时价格为 $ 0.001752，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 PLAI 兑 USD 的汇率为 $ 0.001752 每 PLAI。

Play AI 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- PLAI。过去 24 小时内，PLAI 的交易价格在 $ 0.001744（低点）和 $ 0.001761（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，PLAI 在过去一小时内波动了 +0.17%，过去7 天内波动了 -0.85%。过去一天，总交易量达到 $ 57.19K。

Play AI（PLAI）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 57.19K$ 57.19K $ 57.19K 完全稀释市值 $ 1.75M$ 1.75M $ 1.75M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BASE

Play AI 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.19K。PLAI 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.75M。