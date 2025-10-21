Pibble（PIBBLE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0002682 $ 0.0002682 $ 0.0002682 24H最低价 $ 0.0004154 $ 0.0004154 $ 0.0004154 24H最高价 24H最低价 $ 0.0002682$ 0.0002682 $ 0.0002682 24H最高价 $ 0.0004154$ 0.0004154 $ 0.0004154 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +3.14% 涨跌幅（1D） +3.62% 漲跌幅（7D） -20.58% 漲跌幅（7D） -20.58%

Pibble（PIBBLE）当前实时价格为 $ 0.0003312。过去 24 小时内，PIBBLE 的交易价格在 $ 0.0002682 至 $ 0.0004154 之间波动，市场活跃度显著。PIBBLE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，PIBBLE 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.14%，过去 24 小时内变动为 +3.62%，过去 7 天内累计变动为 -20.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Pibble（PIBBLE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 54.16K$ 54.16K $ 54.16K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 SOL

Pibble 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.16K。PIBBLE 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。