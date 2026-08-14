P2P 今日价格

P2P (P2P) 今日实时价格为 $ 0.00003193，过去 24 小时内变化了 1.23%。当前 P2P 兑 USD 的汇率为 $ 0.00003193 每 P2P。

P2P 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- P2P。过去 24 小时内，P2P 的交易价格在 $ 0.00003094（低点）和 $ 0.0000338（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，P2P 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -4.09%。过去一天，总交易量达到 $ 3.91K。

P2P（P2P）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 3.91K$ 3.91K $ 3.91K 完全稀释市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 流通量 ---- -- 总供应量 34,000,000,000 34,000,000,000 34,000,000,000 所属公链 SENTINEL

P2P 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.91K。P2P 的流通量为 --，总供应量是 34000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.09M。