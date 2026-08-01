龙虾 今日价格

龙虾 (龙虾) 今日实时价格为 $ 0.019551，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 龙虾 兑 USD 的汇率为 $ 0.019551 每 龙虾。

龙虾 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- 龙虾。过去 24 小时内，龙虾 的交易价格在 $ 0.018314（低点）和 $ 0.02291（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，龙虾 在过去一小时内波动了 -0.26%，过去7 天内波动了 -7.40%。过去一天，总交易量达到 $ 392.99K。

龙虾（龙虾）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 392.99K$ 392.99K $ 392.99K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 BSC

龙虾 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 392.99K。龙虾 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。