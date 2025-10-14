NOICE 是构建于 Farcaster 生态的社交代币。Farcaster 是运行在 Optimism 主网并与 Base 链深度整合的去中心化社交媒体协议。$NOICE 将每一次互动转化为收入，打造链上社交货币系统。

