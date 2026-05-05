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MetaType 当前实时价格为 0.0000307 USD。META 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 META 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！MetaType 当前实时价格为 0.0000307 USD。META 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 META 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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MetaType实时价格 (META)

1 META 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0000307
$0.0000307$0.0000307
+0.65%1D
USD
MetaType (META) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-05-06 01:39:46 (UTC+8)

MetaType 今日价格

MetaType (META) 今日实时价格为 $ 0.0000307，过去 24 小时内变化了 0.65%。当前 META 兑 USD 的汇率为 $ 0.0000307 每 META。

MetaType 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- META。过去 24 小时内，META 的交易价格在 $ 0.0000294（低点）和 $ 0.000032（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，META 在过去一小时内波动了 -3.16%，过去7 天内波动了 +6.59%。过去一天，总交易量达到 $ 71.80K

MetaType（META）市场信息

--
----

$ 71.80K
$ 71.80K$ 71.80K

$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

BSC

MetaType 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 71.80K。META 的流通量为 --，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.07M

MetaType 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.0000294
$ 0.0000294$ 0.0000294
24H最低价
$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032
24H最高价

$ 0.0000294
$ 0.0000294$ 0.0000294

$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032

--
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--
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-3.16%

+0.65%

+6.59%

+6.59%

MetaType（META）价格历史 USD

跟踪 MetaType 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000000198+0.65%
30天$ -0.2577693-99.99%
60天$ -0.2499693-99.99%
90天$ -0.2499693-99.99%
MetaType 今日价格变化

今天，META 记录了 $ +0.000000198 (+0.65%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

MetaType 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.2577693 (-99.99%)，显示了该代币在短期内的表现。

MetaType 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，META 的变化为 $ -0.2499693 (-99.99%)，从而更广泛地了解其表现。

MetaType 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.2499693 (-99.99%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 MetaType（META）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 MetaType 价格历史页面

MetaType 的价格预测

MetaType（META）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，META 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
MetaType (META) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，MetaType 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 MetaType 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 MetaType 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 META 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 MetaType

准备好开始使用 MetaType 了吗？在 MEXC 购买 META 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 MetaType 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 MetaType (META) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，MetaType 将立即存入您的钱包。
MetaType (META) 购买教程

MetaType 能做什么？

拥有 MetaType 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 MetaType (META) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是MetaType (META)

MetaType是一个突破性的区块链项目，旨在彻底改变数字资产的管理和交易方式。通过利用尖端技术和创新设计原则，MetaType致力于为各种应用提供可扩展、安全且高效的平台。

MetaType资源

要更深入地了解 MetaType，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方MetaType网站
区块查询

人们还问：关于MetaType的其他问题

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MetaType（META）重要行业更新

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METAUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 META。在 MEXC 上探索 METAUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 MetaType (META) 市场

探索现货和合约市场，查看 MetaType 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
META/USDT
$0.0000307
$0.0000307$0.0000307
+0.65%
0.00% (USDT)

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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