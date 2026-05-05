MetaType 今日价格

MetaType (META) 今日实时价格为 $ 0.0000307，过去 24 小时内变化了 0.65%。当前 META 兑 USD 的汇率为 $ 0.0000307 每 META。

MetaType 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- META。过去 24 小时内，META 的交易价格在 $ 0.0000294（低点）和 $ 0.000032（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，META 在过去一小时内波动了 -3.16%，过去7 天内波动了 +6.59%。过去一天，总交易量达到 $ 71.80K。

MetaType（META）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 71.80K$ 71.80K $ 71.80K 完全稀释市值 $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 所属公链 BSC

MetaType 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 71.80K。META 的流通量为 --，总供应量是 100000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.07M。