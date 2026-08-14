ShareX 今日价格

ShareX (SHARE) 今日实时价格为 $ 0.3404，过去 24 小时内变化了 0.29%。当前 SHARE 兑 USD 的汇率为 $ 0.3404 每 SHARE。

ShareX 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- SHARE。过去 24 小时内，SHARE 的交易价格在 $ 0.3305（低点）和 $ 0.3411（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，SHARE 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +4.70%。过去一天，总交易量达到 $ 74.22K。

ShareX（SHARE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 74.22K$ 74.22K $ 74.22K 完全稀释市值 $ 34.04M$ 34.04M $ 34.04M 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所属公链 BSC

ShareX 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 74.22K。SHARE 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.04M。