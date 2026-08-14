Vidaio 今日价格

Vidaio (SN85) 今日实时价格为 $ 1.158，过去 24 小时内变化了 4.32%。当前 SN85 兑 USD 的汇率为 $ 1.158 每 SN85。

Vidaio 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- SN85。过去 24 小时内，SN85 的交易价格在 $ 1.064（低点）和 $ 1.168（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，SN85 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -1.37%。过去一天，总交易量达到 $ 4.38K。

Vidaio（SN85）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 4.38K$ 4.38K $ 4.38K 完全稀释市值 $ 24.32M$ 24.32M $ 24.32M 流通量 ---- -- 总供应量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 所属公链 TAO

Vidaio 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.38K。SN85 的流通量为 --，总供应量是 21000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.32M。