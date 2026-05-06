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通过 MEXC 的 META 购买指南，轻松拥有 MetaType。了解可用的支付方式、支持的法币以及安全购买步骤。通过 MEXC 的 META 购买指南，轻松拥有 MetaType。了解可用的支付方式、支持的法币以及安全购买步骤。

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MetaType

MetaType (META) 购买教程

MEXC 助您轻松迈入加密货币世界。查看我们的指南，了解如何在 MEXC 等中心化交易所购买 MetaType（META）。

如何购买 MetaType？

了解如何轻松在 MEXC 上购买 MetaType (META)。本指南为初学者提供使用信用卡、银行转账或 P2P 购买 MetaType (META) 的方法。在 MEXC 免费创建账户，开始在全球数百万用户信赖的加密平台上交易 MetaType。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 1830 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，MetaType 将立即存入您的钱包。
MetaType (META) 购买教程
MetaType

MetaType (META) 价格

0.00%

以优惠价格购买MetaType (META)。

24H最低价
$ 0.0000294
$ 0.0000294$ 0.0000294
24H最高价
$ 0.000032
$ 0.000032$ 0.000032
24小时涨跌幅0.00%

为什么选择通过 MEXC 购买MetaType?

MEXC 以可靠性、深度流动性以及丰富的代币选择而闻名，使我们成为购买 MetaType 的最佳加密平台之一。

提供超过 2,800 种代币，是市面上最丰富的选择之一
上币速度最快的代币交易所
提供 100 多种支付方式供选择
拥有业内最低的交易手续费
为什么选择通过 MEXC 购买MetaType?

立即加入数百万用户，通过 MEXC 购买 MetaType 吧。

今天、明天、本周和 30 天的短期MetaType价格预测

基于 5% 的年利率，模型预测了未来 30 天的短期价格路径。下表列出了今天、明天、本周及未来 30 天的预期价格水平。如需获取深入分析，请访问我们的 MetaType 价格预测页面。

日期
价格预测
增长
  • May 6, 2026（今日）
    $ 0.000030
    0.00%
  • May 7, 2026（明天）
    $ 0.000030
    0.01%
  • May 13, 2026（本周）
    $ 0.000030
    0.10%
  • June 5, 2026（30天）
    $ 0.000030
    0.41%

MetaType (META) 今日价格预测

模型预测 META 在 May 6, 2026（今日） 的价格为 $0.000030。该预测基于当前输入参数，提供对未来 24 小时潜在交易价格的快速参考。了解更多 META 今日实时价格。

MetaType (META）明日价格预测

在年化增长假设为 5% 的条件下，模型预测 META 于 May 7, 2026（明天） 的价格为 $0.000030，帮助您在同一假设下把握次日的预期水平。

MetaType (META）本周价格预测

基于相同的年化增长假设 5%，模型预计 META 到 May 13, 2026（本周） 的价格为 $0.000030，用于概览未来几天的可能走势方向。

MetaType (META) 未来 30 天价格预测

展望未来 30 天，在同一年化增长假设 5% 下，模型预测 META 到 June 5, 2026（30天） 的价格为 $0.000030，为你提供一个月周期内的价格参考区间。

使用 100 多种支付方式购买 MetaType

MEXC 支持超过 100 种支付选项，让您可以从世界各地轻松购买 MetaType（META）。无论您偏好传统支付方式还是本地支付渠道，都能找到适合您的方式。

三大支付方式购买 MetaType

信用卡/借记卡

信用卡/借记卡

使用 Visa 或 Mastercard 可即时购买 MetaType。这是加密交易者最快速、最安全的选择，仅需完成身份认证（KYC）即可。

银行转账

银行转账

对于大额购买 MetaType，银行转账是理想方式！可通过 SEPA、SWIFT 等全球通道及您所在地区的本地网络实现可靠结算

点对点交易（P2P）

点对点交易（P2P）

通过 MEXC 的 P2P 市场，使用您偏好的本地货币直接向其他用户购买 MetaType。资金将由平台托管，并在确认付款后释放，通常在 30 分钟内完成。

其他本地支付方式

其他本地支付方式

MEXC 还支持各地专属的支付方式，例如 PIX、PayNow、GCash 等，具体取决于您的国家/地区。只需 3 步，即可即时购买加密货币！

无论选择哪种方式，您的交易都将受到多重安全机制保护，并锁定实时汇率。MEXC 确保您购买 MetaType 的过程安全、快速、便捷。

在哪里购买 MetaType（META）

您可能会好奇，在哪里可以轻松购买 MetaType（META）。其实，这取决于您的支付偏好和交易经验。您可以通过信用卡、Apple Pay 或银行转账等方式，在加密货币平台上购买 META。另外，您也可以通过 P2P 方式或去中心化交易所（DEX）在链上购买 META！

中心化交易所（CEX）——大多数初学者在此开始他们的加密货币之旅
去中心化交易所（DEX）——适合注重资产自主控制的高级用户
点对点交易平台（P2P）——灵活交易者的风险管理之选

中心化交易所（CEX）——大多数初学者在此开始他们的加密货币之旅

像 MEXC 这样的中心化交易所通常是最适合初学者的选择。您可以直接使用信用卡、Apple Pay、银行转账或稳定币购买 META。CEX 还提供透明的价格机制、先进的安全保障，以及实时 MetaType 价格图表和交易历史等工具支持。

如何通过 CEX 购买代币：

  1. 步骤一
    加入 MEXC

    创建账户并完成身份认证（KYC）。

  2. 步骤二
    入金

    使用法币或加密货币充值资金。

  3. 步骤三
    搜索

    在交易页面中搜索 META。

  4. 步骤四
    交易

    以市价或限价方式下达买入订单。

去中心化交易所（DEX）——适合注重资产自主控制的高级用户

如果 META 已在链上发布，您也可以通过去中心化交易所购买。DEX 如 MEXC 的 DEX+、Uniswap、PancakeSwap 支持钱包对钱包的直接交易，无需中介机构，但您需要自行处理 gas 费用和滑点设置等问题。

如何通过 DEX 购买代币：

  1. 步骤一
    设置钱包

    安装 MetaMask 等 Web3 钱包，并充值支持的基础代币（如 ETH 或 BNB）。

  2. 步骤二
    连接

    访问 DEX 平台并连接您的钱包。

  3. 步骤三
    兑换

    搜索 META 并确认其代币合约

  4. 步骤四
    确认交易

    输入数量、检查滑点，并在链上确认交易。

点对点交易平台（P2P）——灵活交易者的风险管理之选

如果您希望使用本地支付方式购买 META，P2P 平台是不错的选择。MEXC 的 P2P 市场支持通过银行转账、电子钱包甚至现金，从经过验证的用户处直接购买加密货币。

通过 P2P 购买的步骤：

  1. 步骤一
    加入 MEXC

    创建免费的 MEXC 账户并完成身份认证（KYC）

  2. 步骤二
    前往 P2P

    进入 P2P 页面，选择您的本地货币。

  3. 步骤三
    选择卖家

    选择支持您支付方式的已验证卖家。

  4. 步骤四
    完成付款

    直接付款，确认后加密货币将释放到您的 MEXC 钱包中。

如果您正在寻找购买 MetaType（META） 的最佳途径，那么像 MEXC 这样的中心化平台无疑是最简单、最安全的方式，尤其适合使用信用卡、Apple Pay 或法币的用户。DEX 为链上用户提供了更大的灵活性，而 P2P 则适合需要本地货币支持的用户。
无论您选择哪种方式，都可以立即创建免费账户，在 MEXC 上安心开启您的交易之旅。

MetaType（META）信息

MetaType是一个突破性的区块链项目，旨在彻底改变数字资产的管理和交易方式。通过利用尖端技术和创新设计原则，MetaType致力于为各种应用提供可扩展、安全且高效的平台。

币种官网：https://metatype.one
币种白皮书：https://docs.metatype.one
区块查询：https://bscscan.com/token/0x627581dbce3DB692A79dF694A4BDe7B9B3F34e33

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在 MEXC 以超低手续费购买 MetaType

在 MEXC 购买 MetaType (META) 意味着您的每一分钱都更有价值！作为市场上手续费最低的加密货币平台之一，MEXC 帮助您从第一笔交易开始就大幅降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

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合约
交易对价格涨跌幅
No Data
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MetaTypeMetaType Price
$0.0000305
$0.0000305$0.0000305
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在过去 24 小时内，MEXC 用户购买了 0.000 个 META，总计 0.000 USDT。

充足深度

    数据来源：各交易所官方公开数据

    在 MEXC 上交易 MetaType (META) 市场

    探索现货和合约市场，查看 MetaType 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

    交易对
    价格
    24 小时涨跌幅
    24 小时交易量
    META/USDT
    $0.0000305
    $0.0000305$0.0000305
    0.00%
    0.00% (USDT)

    建议购买 MetaType (META)

    聪明的投资始于一个周密的计划。采用清晰的策略可以帮助减少情绪化决策，管理市场风险，并随着时间的推移建立投资信心。

    以下是购买 MetaType 的三种热门策略：

    1.平均成本法 (DCA)

    定期投入固定金额购买 META，而不管市场价格如何。这种方法有助于平滑价格波动，降低整体平均成本。它非常适合那些希望长期投资，并且不想为市场时机烦恼的投资者。

    2.趋势进入法

    当 META 显示出上涨势头或突破关键阻力位时进入市场。这种方法侧重于等待市场给出明确的信号，而不是试图猜测最低点。它适合那些喜欢跟随市场趋势，希望在确认上涨后才入场的投资者。

    3.阶梯式买入法

    在不同的价格点设置多个买入订单。这能分散您的入场风险，让您在不同的市场水平都能进行布局。如果您认为市场可能在某个范围内波动，或者希望在价格下跌时分批买入，这种策略会很有用。

    每种策略都适合不同的风险承受能力和市场条件。在投资 MetaType 或任何加密资产之前，务必进行您自己的研究 (DYOR)。

    如何安全存储您的 MetaType

    购买 MetaType (META) 之后，确保您的资产安全是下一个重要步骤。幸运的是，存储代币其实非常简单。

    在 MEXC 上的存储选项：

    MEXC 账户钱包

    您的 META 将自动存储在您的 MEXC 账户钱包中。您的资金受到双重认证 (2FA)、高级加密技术和冷存储基础设施的保护。这意味着大部分用户资产都离线保存，大大降低了黑客攻击的风险。

    外部钱包

    您还可以将 META 提现到个人钱包，实现完全控制。这包括用于日常访问的软件钱包（例如 MetaMask、Trust Wallet），或用于离线、长期存储且最高安全性的冷钱包（例如 Ledger、Trezor）。

    将加密货币存储在冷钱包中能使您的私钥保持离线状态，从而显著降低黑客攻击或网络钓鱼的风险。这是那些计划长期持有资产的用户的首选。

    选择最符合您目标的方法。MEXC 兼顾便捷性和可控性。

    探索更多关于 MetaType

    MetaType 价格
    MetaType 价格

    了解更多关于 MetaType (META) 的信息，并通过实时图表、趋势、历史数据等追踪实时价格。

    MetaType 价格预测
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    探索 META 的预测、技术见解和市场情绪，更好地理解 MetaType 的未来走势。

    MEXC 加密货币到法币计算器
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    使用 MEXC 的转换器工具，您可以将 META 即时转换为 USDT、BTC 或其他主要代币。它非常适合快速、一键式转换，具有清晰的汇率和零滑点。

    每种方法都由 MEXC 先进的安全系统、实时执行引擎和全天候客户支持提供支持，让您可以自信地出售 MetaType。

    购买 META 代币后可以做什么？

    学习如何购买并成功购买 MetaType 仅仅是开始！在 MEXC，您可以使用为各种水平用户设计的强大工具，进行交易、赚取收益并增长您的加密资产。

    • 现货交易

      现货交易

      用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

      合约交易

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      高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

    • MEXC Launchpool

      MEXC Launchpool

      质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

      MEXC 盘前交易

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      在新代币正式上线前，抢先买卖。

    MEXC 的所有功能都由顶尖的安全系统和 24/7 全天候客户支持提供保障，让您安心无忧。探索最新的 MetaType (META) price 价格，查看即将到来的MetaType 价格预测，或深入了解其今天的 META 历史表现

    投资前您应该了解的加密资产风险

    投资加密资产可能带来高潜在回报，但也伴随着显著风险。在购买 MetaType 或任何其他加密货币之前，了解这些风险至关重要。

    需要考虑的关键交易风险：

    波动性
    加密货币价格在短时间内可能剧烈波动，从而影响您的投资价值。
    监管不确定性
    政府法规的变化或缺乏投资者保护可能会影响加密资产的访问和合法性。
    流动性风险
    某些代币的交易量可能较低，导致难以以稳定的价格买卖。
    复杂性
    加密系统可能难以理解，特别是对于初学者而言，这可能导致决策失误。
    诈骗与不实宣传
    请务必警惕任何保证收益、虚假赠品或听起来好得令人难以置信的报价。
    集中化风险
    过度依赖单一资产或类别可能会让您面临更高的损失。

    在投资 MetaType 之前，请务必进行您自己的研究 (DYOR)，并充分了解项目和市场状况。明智的决策才能带来更好的结果。立即前往 MEXC 的 Crypto Pulse 了解更多信息并查看MetaType (META) 今日价格！

    常见问题

      1. 如何立即购买 MetaType？

    • 要立即购买 META，只需注册一个免费的 MEXC 账户，存入 USDT 或法币，然后前往现货市场并使用市价或限价下达买入订单即可。

      • 2. 在Malaysia哪里可以买到 MetaType？

    • 您可以在 MEXC 等加密货币平台上购买 MetaType，并且您可以使用法定货币或 USD 购买 META。该平台提供深度流动性、超低费用、快速执行和无缝的法币到加密货币入口，所有这些都有安全的资产存储作保障。

      • 3. 1 个 META 等于多少 USDT？

    • 1 个 META 的 USDT 价格随市场波动。目前，1个 META = -- USDT。请访问 MEXC 上的 META 价格页面，查看最新费率、图表和实时市场深度。

      • 4. 在Malaysia我可以使用哪些支付方式购买 MetaType？

    • 在 MEXC，您可以使用信用卡/借记卡、Apple Pay、银行转账、P2P 交易或稳定币存款来购买 META。这种灵活性让您可以通过信用卡或 Apple Pay 轻松购买 MetaType。

      • 5. 购买 MetaType 需要 KYC 吗？

    • 是的，MEXC 要求进行身份认证（KYC）才能解锁信用卡或银行存款等法币入金选项。它还能增强平台安全性并支持合规性。

      • 6. 在Malaysia使用信用卡购买 MetaType 需要多长时间？

    • 在 MEXC 使用信用卡或 Apple Pay 购买通常是即时的——资金会立即或在几分钟内到达您的账户，因此您可以立即交易 MetaType。

      • 7. 在Malaysia购买后，我可以在 MEXC 上存储 META 吗？

    • 是的！一旦您购买了 META，它就会保留在您的 MEXC 钱包中，并受到多层加密、2FA、提币白名单和冷存储备份的保护。

      • 8. META 是否在 Uniswap 等 DEX 上可用？

    • 如果 META 是基于以太坊或其他支持链上的代币，它可能可以在 Uniswap 或 PancakeSwap 等 DEX（去中心化交易所）上交易。这需要管理钱包、燃料费和滑点。

      • 9. 我可以使用 Apple Pay 购买 META 吗？

    • 是的，如果您的国家/地区支持，MEXC 允许使用 Apple Pay 购买 MetaType。这是一种快速、安全且方便的方式，可以用您的移动设备为账户充值。

      • 10. 为什么中心化交易所 (CEX)、去中心化交易所 (DEX) 和 P2P 之间的价格不同？

    • 价格差异是由于流动性、费用、点差和用户需求造成的。MEXC 等中心化交易所通常提供更小的点差，而 DEX 和 P2P 交易可能会产生溢价成本或滑点。

      • 11. 如果我在 MEXC 购买 MetaType 时遇到问题，该怎么办？

    • 如果您在购买 MetaType 时遇到任何问题，请立即联系 MEXC 客户服务。提供问题的详细信息，他们将协助您验证并解决问题。

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    META/USDT
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