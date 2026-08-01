Mame Inu 今日价格

Mame Inu (MAME) 今日实时价格为 $ 0.005853，过去 24 小时内变化了 0.79%。当前 MAME 兑 USD 的汇率为 $ 0.005853 每 MAME。

Mame Inu 目前市值在 -- 排名第 #3690，流通供应量为 -- MAME。过去 24 小时内，MAME 的交易价格在 $ 0.005441（低点）和 $ 0.006115（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00892816323260741，而历史最低价为 $ 0.00062641135797393。

短期表现方面，MAME 在过去一小时内波动了 -0.46%，过去7 天内波动了 +16.08%。过去一天，总交易量达到 $ 62.06K。

Mame Inu（MAME）市场信息

排名 No.3690 市值 ---- -- 成交量（24H） $ 62.06K$ 62.06K $ 62.06K 完全稀释市值 $ 5.85M$ 5.85M $ 5.85M 流通量 ---- -- 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Mame Inu 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.06K。MAME 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.85M。