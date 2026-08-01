SUPERFORTUNE 今日价格

SUPERFORTUNE (GUA) 今日实时价格为 $ 0.04527，过去 24 小时内变化了 0.87%。当前 GUA 兑 USD 的汇率为 $ 0.04527 每 GUA。

SUPERFORTUNE 目前市值在 $ 5.66M 排名第 #271，流通供应量为 125.00M GUA。过去 24 小时内，GUA 的交易价格在 $ 0.04433（低点）和 $ 0.05229（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.353807997868745，而历史最低价为 $ 0.04081577911045705。

短期表现方面，GUA 在过去一小时内波动了 +1.59%，过去7 天内波动了 +2.42%。过去一天，总交易量达到 $ 320.61K。

SUPERFORTUNE（GUA）市场信息

排名 No.271 市值 $ 5.66M$ 5.66M $ 5.66M 成交量（24H） $ 320.61K$ 320.61K $ 320.61K 完全稀释市值 $ 45.27M$ 45.27M $ 45.27M 流通量 125.00M 125.00M 125.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 12.50% 所属公链 BSC

SUPERFORTUNE 的当前市值为 $ 5.66M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 320.61K。GUA 的流通量为 125.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.27M。