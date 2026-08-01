CF Large Cap Index 今日价格

CF Large Cap Index (LCAP) 今日实时价格为 $ 5.229，过去 24 小时内变化了 0.47%。当前 LCAP 兑 USD 的汇率为 $ 5.229 每 LCAP。

CF Large Cap Index 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- LCAP。过去 24 小时内，LCAP 的交易价格在 $ 5.229（低点）和 $ 5.271（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，LCAP 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -1.90%。过去一天，总交易量达到 $ 354.38。

CF Large Cap Index（LCAP）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 354.38$ 354.38 $ 354.38 完全稀释市值 $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M 流通量 ---- -- 总供应量 634,565 634,565 634,565 所属公链 BASE

CF Large Cap Index 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 354.38。LCAP 的流通量为 --，总供应量是 634565，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.32M。