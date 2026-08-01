Ice Open Network 今日价格

Ice Open Network (ION) 今日实时价格为 $ 0,000092，过去 24 小时内变化了 2,12%。当前 ION 兑 USD 的汇率为 $ 0,000092 每 ION。

Ice Open Network 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ION。过去 24 小时内，ION 的交易价格在 $ 0,000086（低点）和 $ 0,000109（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ION 在过去一小时内波动了 -1,08%，过去7 天内波动了 +50,81%。过去一天，总交易量达到 $ 15.00K。

Ice Open Network（ION）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 15.00K$ 15.00K $ 15.00K 完全稀释市值 $ 327,13K$ 327,13K $ 327,13K 流通量 ---- -- 总供应量 3 555 728 247 3 555 728 247 3 555 728 247 所属公链 BSC

Ice Open Network 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 15.00K。ION 的流通量为 --，总供应量是 3555728247，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 327,13K。