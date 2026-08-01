Infinex 今日价格

Infinex (INX) 今日实时价格为 $ 0.00772，过去 24 小时内变化了 5.01%。当前 INX 兑 USD 的汇率为 $ 0.00772 每 INX。

Infinex 目前市值在 $ 15.40M 排名第 #809，流通供应量为 1.99B INX。过去 24 小时内，INX 的交易价格在 $ 0.007295（低点）和 $ 0.0083（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02940886191770651，而历史最低价为 $ 0.00637147196628408。

短期表现方面，INX 在过去一小时内波动了 -0.66%，过去7 天内波动了 +3.84%。过去一天，总交易量达到 $ 143.06K。

Infinex（INX）市场信息

排名 No.809 市值 $ 15.40M$ 15.40M $ 15.40M 成交量（24H） $ 143.06K$ 143.06K $ 143.06K 完全稀释市值 $ 77.20M$ 77.20M $ 77.20M 流通量 1.99B 1.99B 1.99B 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 19.94% 所属公链 ETH

Infinex 的当前市值为 $ 15.40M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 143.06K。INX 的流通量为 1.99B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 77.20M。