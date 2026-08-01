Infinex实时价格 (INX)
Infinex (INX) 今日实时价格为 $ 0.00772，过去 24 小时内变化了 5.01%。当前 INX 兑 USD 的汇率为 $ 0.00772 每 INX。
Infinex 目前市值在 $ 15.40M 排名第 #809，流通供应量为 1.99B INX。过去 24 小时内，INX 的交易价格在 $ 0.007295（低点）和 $ 0.0083（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02940886191770651，而历史最低价为 $ 0.00637147196628408。
短期表现方面，INX 在过去一小时内波动了 -0.66%，过去7 天内波动了 +3.84%。过去一天，总交易量达到 $ 143.06K。
No.809
19.94%
ETH
Infinex 的当前市值为 $ 15.40M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 143.06K。INX 的流通量为 1.99B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 77.20M。
-0.66%
+5.01%
+3.84%
+3.84%
跟踪 Infinex 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00036832
|+5.01%
|30天
|$ +0.00071
|+10.12%
|60天
|$ -0.000063
|-0.81%
|90天
|$ -0.003843
|-33.24%
今天，INX 记录了 $ +0.00036832 (+5.01%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00071 (+10.12%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，INX 的变化为 $ -0.000063 (-0.81%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.003843 (-33.24%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Infinex 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 INX 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 60% | 看跌 40%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|死叉
|K < D
|短线动能降温，温度下降。
|StochRSI
|20‑80
|中性区
|正常节奏，无极端信号。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多头动能抬头。
|枢纽点
|S1 ≤ 现价 < 中枢
|位于 S1‑中枢间
|刚离开中枢，偏中下位置。
|BOLL (20,2)
|下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨
|下轨与中轨间
|偏弱，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|5‑6 买
|60‑80% 买入
|多数均线向上，顺排占主流。
|EMA 组
|5‑6 买
|60‑80% 买入
|多数均线向上，顺排占主流。
INX_USDT在4h周期运行于中枢0.00823下方，现价0.00794处于S1与中枢之间的过渡区域。价格位于短期均线组上方，枢纽体系显示上方存在明确阻力区间，整体结构呈现震荡整理特征。 MA5-6与EMA5-6均录得买入信号，MACD形成金叉，短线多头动能集中释放。RSI处于中性区域，快慢指标同向运行，波动率维持稳定状态，未出现极端发散或收敛现象，市场交投情绪平稳。 近端关键支撑位于0.00743（S1），距离现价约6.4%，构成下方第一道防线。上方最近阻力位为中枢0.00823，距离现价约3.6%，是短期多空争夺焦点。远端参考价位包括下方S2 0.00694及上方R1 0.00872，这些点位定义了当前震荡箱体的边界范围。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Infinex 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Infinex 是一款非托管钱包，由 Turnkey 提供技术支持。Turnkey 是由 Coinbase Custody 开发团队打造的密钥管理解决方案。Infinex 使用通行密钥进行账户访问和控制。通行密钥在整个技术生态系统中的日益普及，确保了基于通行密钥的自助托管平台能够为大多数用户提供最佳用户体验。Infinex 由多个界面组成，这些界面共同满足用户的实际需求，并优化链上体验。Infinex 由 Synthetix 创始人 Kain Warwick 领导开发，历时两年。
要更深入地了解 Infinex，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
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|类型
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