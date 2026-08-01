GamePad 今日价格

GamePad (GPAD) 今日实时价格为 $ 0.0808，过去 24 小时内变化了 0.93%。当前 GPAD 兑 USD 的汇率为 $ 0.0808 每 GPAD。

GamePad 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- GPAD。过去 24 小时内，GPAD 的交易价格在 $ 0.07936（低点）和 $ 0.08247（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，GPAD 在过去一小时内波动了 -0.17%，过去7 天内波动了 -1.13%。过去一天，总交易量达到 $ 29.12K。

GamePad（GPAD）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 29.12K$ 29.12K $ 29.12K 完全稀释市值 $ 80.80M$ 80.80M $ 80.80M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

GamePad 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 29.12K。GPAD 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 80.80M。