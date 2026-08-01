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Enso 当前实时价格为 0.8018 USD。ENSO 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 ENSO 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Enso 当前实时价格为 0.8018 USD。ENSO 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 ENSO 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Enso实时价格 (ENSO)

1 ENSO 兑换为 USD 的实时价格：

$0.8015
$0.8015$0.8015
+0.08%1D
USD
Enso (ENSO) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:47:11 (UTC+8)

Enso 今日价格

Enso (ENSO) 今日实时价格为 $ 0.8018，过去 24 小时内变化了 0.08%。当前 ENSO 兑 USD 的汇率为 $ 0.8018 每 ENSO。

Enso 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ENSO。过去 24 小时内，ENSO 的交易价格在 $ 0.7699（低点）和 $ 0.9419（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，ENSO 在过去一小时内波动了 -3.06%，过去7 天内波动了 -19.02%。过去一天，总交易量达到 $ 84.07K

Enso（ENSO）市场信息

--
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$ 84.07K
$ 84.07K$ 84.07K

$ 80.18M
$ 80.18M$ 80.18M

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100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Enso 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 84.07K。ENSO 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 80.18M

Enso 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.7699
$ 0.7699$ 0.7699
24H最低价
$ 0.9419
$ 0.9419$ 0.9419
24H最高价

$ 0.7699
$ 0.7699$ 0.7699

$ 0.9419
$ 0.9419$ 0.9419

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-3.06%

+0.08%

-19.02%

-19.02%

Enso（ENSO）价格历史 USD

跟踪 Enso 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000641+0.08%
30天$ +0.0905+12.72%
60天$ +0.1842+29.82%
90天$ -0.0443-5.24%
Enso 今日价格变化

今天，ENSO 记录了 $ +0.000641 (+0.08%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Enso 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.0905 (+12.72%)，显示了该代币在短期内的表现。

Enso 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ENSO 的变化为 $ +0.1842 (+29.82%)，从而更广泛地了解其表现。

Enso 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0443 (-5.24%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Enso（ENSO）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Enso 价格历史页面

Enso 分析

本分析利用人工智能模型评估 Enso 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Enso 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 ENSO 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。

ENSO_USDT在4h周期内运行于0.9406至0.9735区间。现价0.9546位于中枢0.9599下方。短期均线组呈现买入信号。价格处于枢纽体系的中下部层级。指标间存在方向性分歧。 MACD维持死叉状态。RSI读数处于中性区域。快慢线指标出现分层现象。动能分布呈现分散特征。波动率未出现显著扩张。多空双方力量暂时均衡。缺乏单边驱动动能。 上方近端阻力位于0.9599。该价位距离现价约0.55%。进一步阻力位于0.9735。下方近端支撑位于0.9406。该价位距离现价约1.47%。远端支撑参考0.9270。关键价位构成当前交易边界。价格在此范围内震荡整理。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Enso 的价格？

ENSO代币价格受多个关键因素影响：

1. 市场情绪与整体加密货币市场趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. 在Enso生态系统中的代币实用性与采用率
4. 合作伙伴公告与平台发展动态
5. 供应动态，包括质押奖励与代币销毁
6. 影响DeFi协议的监管消息
7. 类似收益优化平台的竞争态势
8. 整体DeFi行业的表现及总锁仓价值（TVL）变化

为什么人们想知道 Enso 今天的价格？

人们希望了解Enso（ENSO）今天的行情，主要有以下几个关键原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合价值、把握买卖时机、研判市场趋势、计算盈亏，以及在波动剧烈的加密货币市场中及时掌握投资表现。

Enso 的价格预测

Enso（ENSO）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，ENSO 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Enso (ENSO) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Enso 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Enso 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Enso 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 ENSO 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Enso

准备好开始使用 Enso 了吗？在 MEXC 购买 ENSO 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Enso 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Enso (ENSO) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Enso 将立即存入您的钱包。
Enso (ENSO) 购买教程

Enso 能做什么？

拥有 Enso 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Enso (ENSO) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Enso (ENSO)

Enso 是一个连接所有区块链的统一网络，使开发人员能够为 Web2 和 Web3 上的数百万用户构建可组合的应用程序。

Enso资源

要更深入地了解 Enso，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Enso网站
区块查询

类别 :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCoinList Launchpad

人们还问：关于Enso的其他问题

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Enso（ENSO）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Enso 的更多信息

ENSOUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 ENSO。在 MEXC 上探索 ENSOUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Enso (ENSO) 市场

探索现货和合约市场，查看 Enso 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
ENSO/USDT
$0.8006
$0.8006$0.8006
-0.18%
95.90K (USDT)

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$0.27648$0.27648

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TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002744
$0.0002744$0.0002744

+37.20%

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$0.02482$0.02482

+16.14%

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Isekai Blade

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$0.000832$0.000832

+9.90%

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Epic Chain

EPIC

$0.3616
$0.3616$0.3616

+9.11%

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Ether.Fi Foundation

ETHFI

$0.4268
$0.4268$0.4268

+6.67%

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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1 ENSO = 0.8018 USD