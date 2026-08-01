Enso 今日价格

Enso (ENSO) 今日实时价格为 $ 0.8018，过去 24 小时内变化了 0.08%。当前 ENSO 兑 USD 的汇率为 $ 0.8018 每 ENSO。

Enso 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ENSO。过去 24 小时内，ENSO 的交易价格在 $ 0.7699（低点）和 $ 0.9419（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ENSO 在过去一小时内波动了 -3.06%，过去7 天内波动了 -19.02%。过去一天，总交易量达到 $ 84.07K。

Enso（ENSO）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 84.07K$ 84.07K $ 84.07K 完全稀释市值 $ 80.18M$ 80.18M $ 80.18M 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所属公链 ETH

Enso 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 84.07K。ENSO 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 80.18M。