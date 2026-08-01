Doom 今日价格

Doom (DOOM) 今日实时价格为 $ 0.0002855，过去 24 小时内变化了 4.83%。当前 DOOM 兑 USD 的汇率为 $ 0.0002855 每 DOOM。

Doom 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- DOOM。过去 24 小时内，DOOM 的交易价格在 $ 0.0002661（低点）和 $ 0.00035（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，DOOM 在过去一小时内波动了 -6.12%，过去7 天内波动了 -73.45%。过去一天，总交易量达到 $ 60.89K。

Doom（DOOM）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 60.89K$ 60.89K $ 60.89K 完全稀释市值 $ 276.96K$ 276.96K $ 276.96K 流通量 ---- -- 总供应量 970,100,000 970,100,000 970,100,000 所属公链 SOL

Doom 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 60.89K。DOOM 的流通量为 --，总供应量是 970100000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 276.96K。