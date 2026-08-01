Confidential Layer 今日价格

Confidential Layer (CLONE) 今日实时价格为 $ 0.005316，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 CLONE 兑 USD 的汇率为 $ 0.005316 每 CLONE。

Confidential Layer 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3927，流通供应量为 0.00 CLONE。过去 24 小时内，CLONE 的交易价格在 $ 0.005278（低点）和 $ 0.005364（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.1137696932664273，而历史最低价为 $ 0.00365175422453897。

短期表现方面，CLONE 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 +4.23%。过去一天，总交易量达到 $ 114.02K。

Confidential Layer（CLONE）市场信息

排名 No.3927 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 114.02K$ 114.02K $ 114.02K 完全稀释市值 $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 ETH

Confidential Layer 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 114.02K。CLONE 的流通量为 0.00，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.32M。