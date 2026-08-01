APRO 今日价格

APRO (AT) 今日实时价格为 $ 0.15175，过去 24 小时内变化了 3.60%。当前 AT 兑 USD 的汇率为 $ 0.15175 每 AT。

APRO 目前市值在 $ 37.94M 排名第 #521，流通供应量为 250.00M AT。过去 24 小时内，AT 的交易价格在 $ 0.141（低点）和 $ 0.18607（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.88010688164916，而历史最低价为 $ 0.07917937860759514。

短期表现方面，AT 在过去一小时内波动了 +1.44%，过去7 天内波动了 +4.43%。过去一天，总交易量达到 $ 269.92K。

APRO（AT）市场信息

排名 No.521 市值 $ 37.94M$ 37.94M $ 37.94M 成交量（24H） $ 269.92K$ 269.92K $ 269.92K 完全稀释市值 $ 151.75M$ 151.75M $ 151.75M 流通量 250.00M 250.00M 250.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 25.00% 所属公链 BSC

APRO 的当前市值为 $ 37.94M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 269.92K。AT 的流通量为 250.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 151.75M。