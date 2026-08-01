APRO实时价格 (AT)
APRO (AT) 今日实时价格为 $ 0.15175，过去 24 小时内变化了 3.60%。当前 AT 兑 USD 的汇率为 $ 0.15175 每 AT。
APRO 目前市值在 $ 37.94M 排名第 #521，流通供应量为 250.00M AT。过去 24 小时内，AT 的交易价格在 $ 0.141（低点）和 $ 0.18607（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.88010688164916，而历史最低价为 $ 0.07917937860759514。
短期表现方面，AT 在过去一小时内波动了 +1.44%，过去7 天内波动了 +4.43%。过去一天，总交易量达到 $ 269.92K。
No.521
25.00%
BSC
APRO 的当前市值为 $ 37.94M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 269.92K。AT 的流通量为 250.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 151.75M。
+1.44%
+3.60%
+4.43%
+4.43%
跟踪 APRO 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0052732
|+3.60%
|30天
|$ -0.00639
|-4.05%
|60天
|$ +0.00732
|+5.06%
|90天
|$ -0.00967
|-6.00%
今天，AT 记录了 $ +0.0052732 (+3.60%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00639 (-4.05%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，AT 的变化为 $ +0.00732 (+5.06%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00967 (-6.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 APRO 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 AT 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|金叉
|K > D
|短线动能回暖，温度上升。
|StochRSI
|20‑80
|中性区
|正常节奏，无极端信号。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多头动能抬头。
|枢纽点
|现价 ＞ R2
|位于 R2 上方
|比近期“最贵”区间还贵，处于高位地带。
|BOLL (20,2)
|价格 > 上轨
|触及或突破上轨
|进入“贵”区，波动放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|0 买
|0‑20% 卖出
|均线全面下排，短期显著低于长期。
|EMA 组
|0 买
|0‑20% 卖出
|均线全面下排，短期显著低于长期。
AT_USDT在4h周期现价0.15902运行于R2枢纽点0.1568上方。价格突破中枢体系上沿维持高位震荡结构。短期均线组与EMA组呈现零值状态，未形成明确趋势排列。MACD录得金叉信号，动能指标出现正向发散。RSI处于中性区间，多空力量暂时平衡。KDJ与StochRSI数值待确认，波动率指标BOLL开口状态需结合实时数据研判。近端参考价位为R2枢纽点0.1568，距离现价约1.4%。下方第一支撑位于R1枢纽点0.1550，距离现价约2.5%。远端防守位关注中枢点0.1531，距离现价约3.7%。上行空间参考前高阻力区域，下行风险集中于S1枢纽点0.1513附近。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，APRO 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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|时间 (UTC+8)
|类型
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