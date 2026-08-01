ARCS 今日价格

ARCS (ARCS) 今日实时价格为 $ 0.01014，过去 24 小时内变化了 0.29%。当前 ARCS 兑 USD 的汇率为 $ 0.01014 每 ARCS。

ARCS 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3857，流通供应量为 0.00 ARCS。过去 24 小时内，ARCS 的交易价格在 $ 0.0097（低点）和 $ 0.01015（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.98607749，而历史最低价为 $ 0.00003884445279644。

短期表现方面，ARCS 在过去一小时内波动了 +0.29%，过去7 天内波动了 +1.29%。过去一天，总交易量达到 $ 34.65K。

ARCS（ARCS）市场信息

排名 No.3857 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 34.65K$ 34.65K $ 34.65K 完全稀释市值 $ 50.70M$ 50.70M $ 50.70M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 总供应量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 ETH

ARCS 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 34.65K。ARCS 的流通量为 0.00，总供应量是 5000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.70M。