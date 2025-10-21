Hemi（HEMI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.05777 24H最高价 $ 0.06152 历史最高 $ 0.19259179461442666 最低价 $ 0.015350458365510373 涨跌幅（1H） +0.83% 涨跌幅（1D） +1.72% 漲跌幅（7D） -0.67%

Hemi（HEMI）当前实时价格为 $ 0.06152。过去 24 小时内，HEMI 的交易价格在 $ 0.05777 至 $ 0.06152 之间波动，市场活跃度显著。HEMI 的历史最高价为 $ 0.19259179461442666，历史最低价为 $ 0.015350458365510373。

从短期表现来看，HEMI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.83%，过去 24 小时内变动为 +1.72%，过去 7 天内累计变动为 -0.67%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Hemi（HEMI）市场信息

排名 No.477 市值 $ 60.14M 成交量（24H） $ 141.16K 完全稀释市值 $ 615.20M 流通量 977.50M 最大供应量 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 流通率 9.77% 所属公链 BSC

Hemi 的当前市值为 $ 60.14M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 141.16K。HEMI 的流通量为 977.50M，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 615.20M。