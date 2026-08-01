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Acurast 当前实时价格为 0.12444 USD。ACU 市值为 27,003,480 USD。追踪Malaysia的 ACU 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Acurast 当前实时价格为 0.12444 USD。ACU 市值为 27,003,480 USD。追踪Malaysia的 ACU 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Acurast实时价格 (ACU)

1 ACU 兑换为 USD 的实时价格：

$0.12444
$0.12444$0.12444
+4.22%1D
USD
Acurast (ACU) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 00:38:09 (UTC+8)

Acurast 今日价格

Acurast (ACU) 今日实时价格为 $ 0.12444，过去 24 小时内变化了 4.22%。当前 ACU 兑 USD 的汇率为 $ 0.12444 每 ACU。

Acurast 目前市值在 $ 27.00M 排名第 #766，流通供应量为 217.00M ACU。过去 24 小时内，ACU 的交易价格在 $ 0.09368（低点）和 $ 0.14444（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.3364582894557055，而历史最低价为 $ 0.0653352600137881

短期表现方面，ACU 在过去一小时内波动了 -2.66%，过去7 天内波动了 +59.41%。过去一天，总交易量达到 $ 303.13K

Acurast（ACU）市场信息

No.766

$ 27.00M
$ 27.00M$ 27.00M

$ 303.13K
$ 303.13K$ 303.13K

$ 124.44M
$ 124.44M$ 124.44M

217.00M
217.00M 217.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Acurast 的当前市值为 $ 27.00M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 303.13K。ACU 的流通量为 217.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 124.44M

Acurast 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.09368
$ 0.09368$ 0.09368
24H最低价
$ 0.14444
$ 0.14444$ 0.14444
24H最高价

$ 0.09368
$ 0.09368$ 0.09368

$ 0.14444
$ 0.14444$ 0.14444

$ 0.3364582894557055
$ 0.3364582894557055$ 0.3364582894557055

$ 0.0653352600137881
$ 0.0653352600137881$ 0.0653352600137881

-2.66%

+4.22%

+59.41%

+59.41%

Acurast（ACU）价格历史 USD

跟踪 Acurast 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0050387+4.22%
30天$ +0.04828+63.39%
60天$ +0.04544+57.51%
90天$ +0.02942+30.96%
Acurast 今日价格变化

今天，ACU 记录了 $ +0.0050387 (+4.22%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Acurast 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.04828 (+63.39%)，显示了该代币在短期内的表现。

Acurast 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ACU 的变化为 $ +0.04544 (+57.51%)，从而更广泛地了解其表现。

Acurast 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.02942 (+30.96%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Acurast（ACU）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Acurast 价格历史页面

Acurast 分析

本分析利用人工智能模型评估 Acurast 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Acurast 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 ACU 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S2 ≤ 现价 < S1位于 S2‑S1 间低于中枢，进入低价区。
BOLL (20,2)中轨 < 价格 ≤ 上轨中轨与上轨间偏强，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组1‑2 买20‑40% 卖出多数均线向下，顺排偏空。
EMA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。

ACU_USDT在4h周期运行于0.09033。价格位于S1枢纽0.0916下方。中枢轴0.09661构成上方主要结构阻力。S2枢纽0.08611提供下层区间边界。当前价位处于S1与S2之间的弱势整理带。均线系统呈现短期买盘信号。MACD指标维持死叉状态。快慢线动能出现方向分层。RSI读数处于中性区域。波动率未出现显著扩张。多空力量在当前位置形成暂时平衡。近端关注S1枢纽0.0916，距离现价约1.4%。该位置构成即时反弹测试点。下方S2枢纽0.08611为远端参考，距离现价约4.7%。上方中枢0.09661为关键结构位，距离现价约7.0%。R1枢纽0.10211作为次级上行目标，距离现价约13.1%。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Acurast 的价格？

Acurast（ACU）的价格受多个关键因素的影响：

1. 市场对Acurast去中心化云计算服务的需求与采用情况
2. 整体加密货币市场的市场情绪及比特币价格走势
3. 交易所的交易量与流动性状况
4. 合作伙伴公告及生态系统的拓展进展
5. 其他去中心化计算平台的竞争态势
6. 影响DeFi与区块链项目的监管动态
7. Acurast网络内的代币实用价值与质押奖励
8. 技术发展与平台更新进展
9. 宏观经济环境及投资者的风险偏好

为什么人们想知道 Acurast 今天的价格？

人们希望了解Acurast（ACU）今日的价格，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、进行投资组合管理、开展市场分析以及把握投资时机。交易者需要实时价格来高效执行买入或卖出订单，以实现盈利；而投资者则通过追踪价格波动，评估投资组合的表现，并适时调整持仓结构。

Acurast 的价格预测

Acurast（ACU）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，ACU 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Acurast (ACU) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Acurast 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Acurast 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Acurast 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 ACU 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Acurast

准备好开始使用 Acurast 了吗？在 MEXC 购买 ACU 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Acurast 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Acurast (ACU) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Acurast 将立即存入您的钱包。
Acurast (ACU) 购买教程

Acurast 能做什么？

拥有 Acurast 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Acurast (ACU) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Acurast (ACU)

由手机驱动的计算网络。Acurast 正在利用数十亿部智能手机重新定义计算——无需数据中心。这个可验证、可扩展且保密的计算网络使用户能够在去中心化的基础设施上大规模运行安全应用程序，同时不会牺牲速度或隐私。Acurast 的激励测试网已在全球范围内接入超过 14.9 万部手机，使其成为目前最去中心化的可验证计算网络。如此庞大的计算能力已经能够支持对安全性和人工智能要求极高的关键任务工作负载。这不仅仅是另一个 DePIN 协议——它是一项颠覆性的创新，正在重新定义世界的计算方式。

Acurast资源

要更深入地了解 Acurast，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Acurast网站
区块查询

类别 :

Artificial Intelligence (AI)Base EcosystemBase Native

人们还问：关于Acurast的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 00:38:09 (UTC+8)

Acurast（ACU）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
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01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Acurast 的更多信息

ACUUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 ACU。在 MEXC 上探索 ACUUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Acurast (ACU) 市场

探索现货和合约市场，查看 Acurast 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
ACU/USDT
$0.12498
$0.12498$0.12498
+5.12%
2.52M (USDT)

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AI Router Protocol

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Thinking Cat

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DAPPOS

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$0.27964$0.27964

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$0.0000817$0.0000817

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