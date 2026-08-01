Acurast 今日价格

Acurast (ACU) 今日实时价格为 $ 0.12444，过去 24 小时内变化了 4.22%。当前 ACU 兑 USD 的汇率为 $ 0.12444 每 ACU。

Acurast 目前市值在 $ 27.00M 排名第 #766，流通供应量为 217.00M ACU。过去 24 小时内，ACU 的交易价格在 $ 0.09368（低点）和 $ 0.14444（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.3364582894557055，而历史最低价为 $ 0.0653352600137881。

短期表现方面，ACU 在过去一小时内波动了 -2.66%，过去7 天内波动了 +59.41%。过去一天，总交易量达到 $ 303.13K。

Acurast（ACU）市场信息

排名 No.766 市值 $ 27.00M$ 27.00M $ 27.00M 成交量（24H） $ 303.13K$ 303.13K $ 303.13K 完全稀释市值 $ 124.44M$ 124.44M $ 124.44M 流通量 217.00M 217.00M 217.00M 最大供应量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

Acurast 的当前市值为 $ 27.00M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 303.13K。ACU 的流通量为 217.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 124.44M。