MEXC 市场「交易规则」全解析，助力现货交易高效达成

在加密货币现货交易中，除了价格判断和策略选择，了解并遵守交易平台的市场规则同样至关重要。对于 MEXC 的用户来说，每一个交易对不仅有独立的价格走势，还对应着一套特定的下单规则，包括最小下单数量、价格波动单位、最小下单金额以及不同订单类型的最大可交易数量等。如果不了解这些规则，可能会在关键时刻出现下单失败，错失市场机会。









在 MEXC 上进行现货交易时，每一个交易币种都有与之相对应的交易规则。这些规则涵盖了最小下单数量、最小价格波动和最小下单总金额等。





由于不同的交易对基于不同的加密货现货对交易市场（如 USDT、USDC 、BTC、ETH 等市场），因此在正式交易前 MEXCers 需要了解并遵守所在市场的具体规则，以避免因不符合条件而导致下单失败。













在 MEXC，有以下几种主要交易市场：





USDT 市场：基于 USDT 的币对交易市场，例如 BTC/USDT ，就是用 USDT 来交易 BTC；

ETH 市场：基于 ETH 的币对交易市场，例如 MX/ETH ，就是用 ETH 来交易 MX；

BTC 市场：基于 BTC 的币对交易市场，例如 MX/BTC ，就是用 BTC 来交易 MX；

USDC 市场：基于 USDC 的币对交易市场，例如 ETH/USDC ，就是用 USDC 来交易 ETH；

USDE 市场，基于 USDE 的币对交易市场，例如 SOL/USDE ，就是用 USDE 来交易 SOL；

EUR 市场：基于 EUR 的币对交易市场，例如 BTC/EUR ，就是用 EUR 来交易 BTC；

BRL 市场：基于 BRL 的币对交易市场，例如 BTC/BRL ，就是用 BRL 来交易 BTC。













最小下单数量指投资者在交易时，提交订单所需达到的最低代币数量门槛。





在 MEXC，您可以选择在任意的币对市场下进行买卖加密货币，且每次下单的最低代币数量必须要 在 超过最小下单数量，系统才会接受下单申请。成功下单后，您的订单会被系统撮合并完成交易。









最小数量波动可理解为代币数量波动的最小单位精度，即在某个交易对中，单次下单数量能够调整的最小幅度。例如，如果某交易对的最小数量波动为 0.01，那么数量变动只能以 0.01 的倍数递增或递减。









最小价格波动指某交易对价格单次调整的最小单位值，单位为该交易市场的计价币种。





例如，在 MX/USDT 交易对中，若最小价格波动为 0.1 USDT，则 MX 价格只能以 0.1 USDT 的倍数上下浮动。









最小下单总金额 是 现货交易中交易的基本门槛：当您选择一个币对交易对并且买入时，您需要满足当前交易对的最小下单总金额，系统才会进入到撮合阶段。





每个市场的单笔订单最小下单总金额如下：





USDT 市场：1 USDT/笔；

ETH 市场：0.0001 ETH/笔；

BTC 市场：0.000005 BTC/笔；

USDC 市场：5 USDC/笔；

TUSD 市场：5 TUSD/笔；

BUSD 市场：5 BUSD/笔。

















当您使用限价委托进行下单时，平台会对单笔订单可挂单的最大代币数量进行限制，从而有效减少交易时出现极端价格波动，或者流动性不足带来的风险。









条件单（例如限价止盈止损）在设定触发价格后，同样会受到最大下单数量的限制，这一规则旨在防止大额交易在瞬间触发时对市场造成冲击。









掌握并熟悉 MEXC 的市场交易规则，不仅可以减少因不符合条件而导致的下单失败，还能在交易策略制定中更加精准。





例如，清楚最小价格波动有助于更合理地设置买入与卖出价格，了解最小下单金额则能避免因金额不足而错失行情机会。





此外，在进行大额交易或高频交易时，提前了解订单数量限制，可以帮助你优化下单计划，减少因系统限制而导致的延迟和滑点。









在现货交易的过程中，特别是大额短线交易，若不满足市场交易规则可能导致下单不成功的情况。为降低这一风险，建议在下单前：





提前查询交易对规则：在 MEXC 交易界面或 ：在 MEXC 交易界面或 帮助中心 查看当前交易对的最小下单数量、价格波动单位、最小下单金额等信息。





使用官方客服与机器人：在交易前通过 MEXC 在线客服或机器人确认规则细节，尤其是在进行跨市场交易时。









阅读推荐：







