在加密货币现货交易中，除了价格判断和策略选择，了解并遵守交易平台的市场规则同样至关重要。对于 MEXC 的用户来说，每一个交易对不仅有独立的价格走势，还对应着一套特定的下单规则，包括最小下单数量、价格波动单位、最小下单金额以及不同订单类型的最大可交易数量等。如果不了解这些规则，可能会在关键时刻出现下单失败，错失市场机会。 1.什么是市场交易规则？ 在 MEXC 上进行现货交易时，每一个交易币种都有在加密货币现货交易中，除了价格判断和策略选择，了解并遵守交易平台的市场规则同样至关重要。对于 MEXC 的用户来说，每一个交易对不仅有独立的价格走势，还对应着一套特定的下单规则，包括最小下单数量、价格波动单位、最小下单金额以及不同订单类型的最大可交易数量等。如果不了解这些规则，可能会在关键时刻出现下单失败，错失市场机会。 1.什么是市场交易规则？ 在 MEXC 上进行现货交易时，每一个交易币种都有
新手学院/新手指南/现货/MEXC 市场「...货交易高效达成

MEXC 市场「交易规则」全解析，助力现货交易高效达成

2025年9月29日MEXC
0m
#初阶#现货#新手入门
USDCoin
USDC$1--%
比特币
BTC$106,322.36+4.28%
以太坊
ETH$3,606.19+5.45%
MX Token
MX$2.1823+1.49%
Ethena USDe
USDE$0.9993+0.01%


在加密货币现货交易中，除了价格判断和策略选择，了解并遵守交易平台的市场规则同样至关重要。对于 MEXC 的用户来说，每一个交易对不仅有独立的价格走势，还对应着一套特定的下单规则，包括最小下单数量、价格波动单位、最小下单金额以及不同订单类型的最大可交易数量等。如果不了解这些规则，可能会在关键时刻出现下单失败，错失市场机会。

1.什么是市场交易规则？


在 MEXC 上进行现货交易时，每一个交易币种都有与之相对应的交易规则。这些规则涵盖了最小下单数量、最小价格波动和最小下单总金额等。

由于不同的交易对基于不同的加密货现货对交易市场（如 USDT、USDC 、BTC、ETH 等市场），因此在正式交易前 MEXCers 需要了解并遵守所在市场的具体规则，以避免因不符合条件而导致下单失败。

*BTN-点击开始现货之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT *

2.主要交易市场类型


在 MEXC，有以下几种主要交易市场：

  • USDT 市场：基于 USDT 的币对交易市场，例如 BTC/USDT，就是用 USDT 来交易 BTC；
  • ETH 市场：基于 ETH 的币对交易市场，例如 MX/ETH，就是用 ETH 来交易 MX；
  • BTC 市场：基于 BTC 的币对交易市场，例如 MX/BTC，就是用 BTC 来交易 MX；
  • USDC 市场：基于 USDC 的币对交易市场，例如 ETH/USDC，就是用 USDC 来交易 ETH；
  • USDE 市场，基于 USDE 的币对交易市场，例如 SOL/USDE，就是用 USDE 来交易 SOL；
  • EUR 市场：基于 EUR 的币对交易市场，例如 BTC/EUR，就是用 EUR 来交易 BTC；
  • BRL 市场：基于 BRL 的币对交易市场，例如 BTC/BRL，就是用 BRL 来交易 BTC。

3.什么是下单条件？有哪些必懂的下单条件？


3.1 最小下单数量


最小下单数量指投资者在交易时，提交订单所需达到的最低代币数量门槛。

在 MEXC，您可以选择在任意的币对市场下进行买卖加密货币，且每次下单的最低代币数量必须要超过最小下单数量，系统才会接受下单申请。成功下单后，您的订单会被系统撮合并完成交易。

3.2 最小数量波动


最小数量波动可理解为代币数量波动的最小单位精度，即在某个交易对中，单次下单数量能够调整的最小幅度。例如，如果某交易对的最小数量波动为 0.01，那么数量变动只能以 0.01 的倍数递增或递减。

3.3 最小价格波动


最小价格波动指某交易对价格单次调整的最小单位值，单位为该交易市场的计价币种。

例如，在 MX/USDT 交易对中，若最小价格波动为 0.1 USDT，则 MX 价格只能以 0.1 USDT 的倍数上下浮动。

3.4 最小下单总金额


最小下单总金额现货交易中交易的基本门槛：当您选择一个币对交易对并且买入时，您需要满足当前交易对的最小下单总金额，系统才会进入到撮合阶段。

每个市场的单笔订单最小下单总金额如下：

  • USDT 市场：1 USDT/笔；
  • ETH 市场：0.0001 ETH/笔；
  • BTC 市场：0.000005 BTC/笔；
  • USDC 市场：5 USDC/笔；
  • TUSD 市场：5 TUSD/笔；
  • BUSD 市场：5 BUSD/笔。

3.5 市价单单笔最大数量


目前， MEXC 现货交易包含四种下单方式：限价委托、市价委托、限价止盈止损和 OCO。当您选择市价委托进行下单时，限制单笔市价单的最大下单数量，以防止价格出现过度波动，保护市场稳定。关于现货交易下单方式，更多阅读请点击：《现货下单的几种类型》

3.6 限价单最大挂单数量


当您使用限价委托进行下单时，平台会对单笔订单可挂单的最大代币数量进行限制，从而有效减少交易时出现极端价格波动，或者流动性不足带来的风险。

3.7 条件单最大挂单数量


条件单（例如限价止盈止损）在设定触发价格后，同样会受到最大下单数量的限制，这一规则旨在防止大额交易在瞬间触发时对市场造成冲击。

4.了解市场交易规则的好处


掌握并熟悉 MEXC 的市场交易规则，不仅可以减少因不符合条件而导致的下单失败，还能在交易策略制定中更加精准。

例如，清楚最小价格波动有助于更合理地设置买入与卖出价格，了解最小下单金额则能避免因金额不足而错失行情机会。

此外，在进行大额交易或高频交易时，提前了解订单数量限制，可以帮助你优化下单计划，减少因系统限制而导致的延迟和滑点。

5.如何避免在 MEXC 出现下单失败？


在现货交易的过程中，特别是大额短线交易，若不满足市场交易规则可能导致下单不成功的情况。为降低这一风险，建议在下单前：

提前查询交易对规则：在 MEXC 交易界面或帮助中心查看当前交易对的最小下单数量、价格波动单位、最小下单金额等信息。

使用官方客服与机器人：在交易前通过 MEXC 在线客服或机器人确认规则细节，尤其是在进行跨市场交易时。

*BTN-点击开始现货之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT *

阅读推荐：


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 是什么？

Tether Gold XAUT 简介Tether Gold XAUT 是一种完全由实物黄金支持的数字资产，结合了传统黄金的安全性与区块链技术的速度和灵活性。每个 XAUT 代币代表一盎司已分配的黄金，存放在安全、经审计的金库中。持有 XAUT 的投资者实际上拥有对实物黄金的数字权益，使交易、转移和追踪更加便捷，无需处理实物金条。Tether Gold XAUT 如何运作XAUT 代币以分配的实物

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

Tether Gold (XAUT) 与 PAX Gold (PAXG) 对比

引言Tether Gold (XAUT) 和 PAX Gold (PAXG) 是两种领先的数字黄金资产，允许投资者以数字方式持有黄金。每个代币代表一盎司分配黄金，安全存放在经过审计的金库中。代币化黄金将传统黄金的内在价值与区块链技术结合，提供流动性、分割持有和即时交易，而无需处理实物黄金的物流问题。什么是 Tether Gold (XAUT)XAUT 是 Tether 发行的数字代币，完全由分配的

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金