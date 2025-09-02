搞懂 MEXC 合约资金费率，从此不再为“隐形成本”买单！

你是不是也遇到过这样的情况：合约交易看对了方向，收益却越来越少？账户余额莫名其妙减少？其实你可能忽略了一个关键细节——资金费率。













资金费率（Funding Rate）是一种用于调节合约市场与现货市场价格差异的机制。它让多头和空头交易者定期互相支付费用，以保持市场价格平衡。





在 MEXC 合约市场：









这笔费用不是平台收取的，而是由持仓用户之间互相支付，但影响实际收益非常大。

















在永续合约交易中，资金费率不只是一个数字，它对交易者的盈亏、操作策略甚至市场预判都有重要影响。下面用简单案例告诉你，它为什么不能忽视：













举例：





BTC 现货价格是 100,000 USDT，但合约市场价格是 101,000 USDT（偏高）。





→ 资金费率为正，多头需要支付资金费用，交易者为了避免“额外成本”，会减少做多，从而推动价格回落接近现货价。









资金费率反映了市场的多空倾向，是一种实时情绪指标。





举例：





如果 BTC 的资金费率是 +0.05%，说明大家都在看多、抢着做多。反之如果资金费率为 -0.03%，说明市场情绪偏空，做空的人更多。





可见，资金费率就像温度计，能帮你判断当下的主流情绪。









当某一方向交易过度拥挤时（比如大家都做多），资金费率就会调高，起到“冷却市场”的作用，让一部分人因为成本高而离场。





举例：





某时段 BTC 合约费率飙升到 +0.15%，意味着如果你持多仓，每 8 小时要付出 0.15% 的资金成本，相当于“交易税”。





一些短线交易者因此选择离场，价格压力减弱，市场趋于平衡。









即便方向做对，如果没考虑资金费率，也可能被持续扣费蚕食利润，甚至反盈为亏。





举例：





你做多 BTC，一天涨了 3%，但资金费率是 +0.25%（每 8 小时收一次，全天 3 次）总计你要支付 0.75% 的资金费用，利润直接缩水四分之一。





如果行情震荡甚至回调，你可能还会出现“明明方向对却亏钱”的困惑。









当你的账户资金不足以支付资金费用时，平台会从仓位保证金中扣除，这将拉近强平价格，提升爆仓风险。





举例：









强平线越来越近，行情稍微一波动就可能触发强平，直接爆仓。









根据合约类型不同，资金费率的计算也略有区别。MEXC 支持两种合约模式：U 本位合约 和币本位合约。









资金费用 = 仓位价值 x 资金费率

仓位价值 = 持仓数量（币）x 合理价格





举例：交易者 A 持有 10 个 BTC 的 BTC USDT 合约的多仓仓位，此时合理价格为 10,000 USDT，当前资金费率为 0.01％。





此时仓位价值 = 10 x 10,000 = 100,000 USDT

资金费用 = 100,000 x 0.01％ = 10 USDT





由于资金费用为正（0.01％），多仓持有者必须向空仓持有者支付这笔费用。因此交易者A必须支付 10 USDT 的资金费用，而持有相同数量合约的空仓持有者将获得 10 USDT 的资金费用。









资金费用 = 仓位价值 x 资金费率

仓位价值 = 持仓数量（张）x 合约面值/合理价格





举例：交易者 A 持有 100 张的 BTC USD 合约的多仓仓位，BTC USD 合约的 1 张合约面值= 100 USD，此时合理价格为 10,000 USDT，当前资金费率为 0.01％。





此时仓位价值 = 100*100/10,000 = 1 BTC

资金费用 = 1 BTC x 0.01% = 0.0001 BTC





由于资金费率为正(0.01%)，多仓持有者必须向空仓持有者支付这笔费用。因此交易者 A 必须支付 0.0001 BTC 的资金费用，而持有相同数量合约的空仓持有者将获得 0.0001 BTC 的资金费用。









交易模式 典型费率范围 结算频率 U本位合约 ±0.01％ ~ ±0.03％ 默认每 8 小时（UTC 00：00/08:00/16：00） 币本位合约 ±0.01％ ~ ±0.03％ 默认每 8 小时（UTC 00：00/08:00/16：00）













在 MEXC 平台查看资金费率非常方便：









提醒：资金费率是浮动的，会随市场多空情绪波动，尤其在行情剧烈波动时变化显著。













注：不同代币合约交易对的资金费率不尽相同，用户需要根据自己所选择的交易对自行查看。





在右上角的【合约订单】中，选择【资金费用】，可以查看到过往的所有已经结算过的历史资金费用。

















MEXC 合约资金费率每 8 小时结算一次，UTC 时间为：00:00 / 08:00 / 16:00。

只有在这几个时间点持仓，才会产生资金费用。如果在此之前平仓，则不会有任何费用支出。









资金费用从你的可用保证金中直接扣除。若余额不足，将从仓位保证金中扣除，可能导致强平价格更接近市价，增加爆仓风险。









在永续合约交易的世界中，价格波动只是表面，而资金费率则是影响盈亏的重要底层变量。它如同隐藏在水面下的冰山，不易察觉，却在每一次结算中真实作用于你的账户。





对于新手而言，交易不仅是方向判断，更是成本管理与机制认知的综合博弈。掌握资金费率的逻辑与运作方式，是避免“隐形亏损”、提升策略有效性的重要一环。





在 MEXC 合约市场，理解资金费率的本质，意味着你已经开始从感性交易迈向理性分析。从现在起，把资金费率作为合约交易的必修课，以机制为依据、以风险为边界，构建更稳健的交易体系，迈出成为成熟交易者的关键一步。









推荐阅读：





如何参与M-Day? 掌握参与 M-Day 的具体方法与技巧，不错过每天超 8 万 USDT 的合约体验金空投。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



