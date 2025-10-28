什么是预测合约？一种简单快捷的合约交易方式





























盈利金额：它代表该预测合约的潜在收益。

数量：即代表着您投入的金额，也是您潜在的损失金额。

上涨：如果您认为价格指数会在到期时上涨。

下跌：如果您认为价格指数会在到期时下跌。

结算金额 = 本金 + 盈利金额

盈利金额 = 投入本金 * 盈利率









登录您的 MEXC 账号，进入预测合约交易页面。选择您想交易的币对，例如 BTCUSDT ，根据自己的喜好设置合约到期时间（可选择 3 分钟、5 分钟、10 分钟、30 分钟、1 小时、1 天等），输入订单金额；再选择价格到期时会上涨还是下跌：最后【确认】提交您的交易。





















若您的预测合约预测结果正确，您将在合约到期时收到一笔结算金额。

其中：结算金额 = 本金 + 盈利金额

盈利金额 = 投入本金 * 盈利率





若您的预测合约预测结果错误，则预测合约将过期，且您将不会收到任何结算金额。您为该预测合约支付的合约本金将被视为您的损失，并计入单日损失上限。





如果您的预测合约结果既不高于也不低于入场价（即到期时的价格指数等于行使价），您将获得等于为该合约支付的合约金的结算金额，即您投入的本金。





每份合约所支付的结算金额基于缔结合约的合约金金额及提交交易时适用的盈利率。





举例说明：





当前市场盈利率为 87%，您投入 10 USDT 对未来 BTC 的价格进行预测：





如果您预测成功，您将获得 18.7 USDT 的结算金额，其中 8.7 USDT 是您盈利金额。

如果您预测失败，您将损失 10 USDT 本金。

如果预测结果为平局，您将拿回 10 USDT 的本金投入，不会产生盈利和亏损。

注：盈利金额 = 投入本金 * 盈利率









盈利率根据任何特定时间的资产波动性和市场风险进行内部计算，可能会有所波动。盈利率将在交易时确定，并对该笔交易保持固定。您可以在交易区域，查看到当前的上涨和下跌盈利率。





如下图所示，当前盈利率为 82%。如果您投入 5 USDT 参与预测，若您最终预测正确，您最终将获得 9.1 USDT 的结算金额，其中 4.1 USDT 是您的盈利金额。













每日亏损上限： 每位交易者的每日最大亏损上限为 10,000 USDT，其中包括未到期订单的潜在损失。此上限由平台自动应用，您无法提交可能导致损失超过每日上限的订单。就每日损失上限而言，未平仓合约所支付的合约金将被计入潜在损失。

未到期合约限制： 您在任何时候仅可以同时维持最多 10 笔未到期合约。

每日交易次数上限： 没有限制。

价格限制：每个单独的预测合约也受价格限制，从而降低交易者的潜在财务风险。适用的价格限制将显示于平台上。





MEXC 保留随时调整每日上限、未到期合约限制和/或价格限制的权利。该调整不影响任何现有的未到期合约，且不另行通知。









不可以，预测合约无法在到期前结束。订单一旦提交，交易将持续开启直至到期。









结算价值将根据该预测合约到期时相关标的物的价格指数自动确定。









所有预测合约均以 USDT 结算。若您的预测结果正确，合约直接将 USDT 奖金支付到您的合约账户。若您的预测结果错误，预测合约到期后的损失即为您已支付的合约金，并将计入单日损失上限（如上所述）。









预测合约暂不支持 API 交易。









为了更清晰地理解预测合约的定位，我们将其与 MEXC 的传统 USDT 本位永续 合约 进行一个全面的对比。





对比项 MEXC 预测合约 MEXC 传统永续合约 交易复杂度 极低，只需判断方向 高，需管理杠杆、保证金、仓位 核心风险 固定，最大亏损为下单成本 可变，存在强制平仓（爆仓）风险 杠杆/保证金 无需设置 需自行选择杠杆和保证金模式 持仓周期 固定且极短（如60秒） 不固定，可长期持有（永续） 收益计算 固定收益，预先可知 浮动盈亏，与价格波幅和杠杆相关 适用人群 合约新手、追求极简操作者 有经验的专业交易者









新手入门试水 ：如果您对合约交易感兴趣但又害怕其复杂性，预测合约是完美的“第一课”。它能让您在风险可控的环境下，体验判断市场方向的核心乐趣。

快速行情博弈 ：当市场出现明确的短期脉冲行情时（例如，重要数据公布前后），您可以使用预测合约进行快速投机，而无需建立和管理一个复杂的传统仓位。

碎片化时间交易：由于其超短的交易周期，您可以在任何碎片化的时间里完成一笔交易，非常灵活。













预测合约风险披露与免责声明。 通过使用 MEXC 预测合约产品，您承诺已阅读、理解并同意





交易加密资产及其相关产品（如预测合约）涉及高风险，可能导致您的仓位遭受重大损失。您应对自己的交易决策负全责，并在必要时咨询独立顾问。加密资产及其相关产品的过往表现不代表未来表现，请仅投资您愿意承受损失的金额。





推荐阅读：







