账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题


1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号


如果记得账号登录密码：


  • Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。
  • App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。

如果忘记账号登录密码：


请您准备好以下资料发送至客服邮箱 service@mexc.com，或者提供给在线客服。信息确认无误后，MEXC 将在 1-3 个工作日内为您完成解绑。
1）更换原因。
2）变更前邮箱/手机。
3）变更后的邮箱/手机。
4）近期交易记录/充值/提款记录/常用登录地址。
5）手持证件及白纸提供照片（白纸上需要手写更换原因、UID、"MEXC"字样、当天日期、本人签名）。

1.2 密码或验证码多次输入错误账号被锁定


以下几种场景会导致您的账户被限制登录一定时间：
  • 在账号登录时连续输错密码 5 次后，您的账户会被限制登录 2 小时。
  • 在账号登录时连续输错密码 10 次后，您的账户会被限制登录 24 小时。

如果您希望提前解锁，请按照登录页面的提示，点击【忘记密码】进行重置密码。如果您由于安全项丢失无法自行重置密码，按照提示申请重置安全项


2. 账号信息更改问题


2.1 手机/邮箱码如何绑定/更换问题


2.1.1 如何绑定手机/邮箱


  • Web：在 MEXC 官网首页，右上角【人像图标】-【安全中心】- 【手机/邮箱验证】右侧的【设置】，按照页面提示进行操作。
  • App：在 MEXC App 首页，左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】，按照页面提示进行操作。

2.1.2 如何修改手机/邮箱


如果原手机号/邮箱可以使用：
  • Web：在 MEXC 官网首页，右上角【人像图标】-【安全中心】- 【手机/邮箱验证】右侧的【修改】，按照页面提示进行操作。
  • App：在 MEXC App 首页，左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】，按照页面提示进行操作。

更多详情可阅读《如何更改 MEXC 账户绑定的邮箱》进行了解。

如果原手机号/邮箱无法使用：
  • Web：在 MEXC 官网首页，右上角【人像图标】-【安全中心】- 【手机/邮箱验证】右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面提示进行操作。
  • App：在 MEXC App 首页，左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面提示进行操作。

注意：更换手机号/邮箱后 24 小时内禁止提币和 OTC 交易。

2.1.3 无法登录的情况下，如何解绑/变更手机号/邮箱


邮箱解绑/变更：

发送邮件至 service@mexc.com 申请解换邮箱操作（MEXC 将在 24 小时内为您完成解换）。所需资料如下：
1）问题描述
2）MEXC 账号（手机号和邮箱账号或者 UID）
3）需要更换成的邮箱账号（请确保该邮箱能够正常收发邮件，若无法接收邮件及验证码将会导致您的账号在后期提币中无法完成提币步骤）
4）近期交易情况说明、持币情况、充提情况、常用登录地点说明
5）手持证件照和手持纸质文字照片照片（带有 MEXC 字样、事由、账号、日期、签字）日期需要是申请办理业务的当天日期
6）如您尚未完成 KYC，请您提供从发送平台提币到 MEXC 的转账截图（截图需显示 TxID、数量和时间），如没有充值记录，则无需该项资料。

手机号解绑/变更：

发送邮件至 service@mexc.com 申请解换手机号操作（MEXC 将在 24 小时内为您完成解换）。所需资料如下：
1）问题描述 2）需要修改的手机号码
3）修改后的手机号码
4）近期交易情况说明、持币情况、充提情况、常用登录地点
5）手持身份证和纸质文字说明（事由、账号、更换前、后手机号、证件号、带有 MEXC 字样、日期签字）
6）您未完成 KYC 的情况下，请您提供从发送平台提币到 MEXC 的转账截图（截图需显示 TxID、数量和时间），如没有充值记录，则无需该项资料。

2.2 为什么会出现手机号/邮箱已注册的提示


一个邮箱/手机号只能注册或绑定一个 MEXC 账号，出现这一提示说明您的手机号/邮箱已经绑定到其他 MEXC 账号。如果您忘记 MEXC 账号/登录密码，可在登录界面点击【忘记密码】找回账号信息。

2.3 谷歌验证绑定/解绑/重置/换绑新手机问题


2.3.1 如何绑定谷歌验证


  • Web：在 MEXC 官网首页，右上角【人像图标】-【安全中心】- 【谷歌验证码】右侧的【设置】，按照页面提示进行操作。
  • App：在 MEXC App 首页，左上角【人像图标】-【安全中心】-【谷歌认证】，按照页面提示进行操作。

更多详情可阅读《绑定谷歌验证》进行了解。

2.3.2 如何解绑谷歌验证


  • Web：在 MEXC 官网首页，右上角【人像图标】-【安全中心】- 【谷歌验证码】右侧的【移除】，按照页面提示进行操作。
  • App：在 MEXC App 首页，左上角【人像图标】-【安全中心】-【谷歌认证】，按照页面提示进行操作。

更多详情可阅读《如何解绑 MEXC 的谷歌验证器》进行了解。

2.3.3 如何重置谷歌验证


  • Web：在 MEXC 官网首页，右上角【人像图标】-【安全中心】- 【谷歌验证码】右侧的【移除】-【安全项丢失】-【谷歌验证码不可用，申请重置】，按照页面提示进行操作。
  • App：在 MEXC App 首页，左上角【人像图标】-【安全中心】-【谷歌认证】-【安全项丢失】-【重置谷歌验证】，按照页面提示进行操作。

您的谷歌验证重置申请提交后，MEXC 官方客服会对您的申请进行审核，审核时长 1 个工作日。审核通过后您的原谷歌验证将被解绑。更多详情可阅读《如何解绑 MEXC 的谷歌验证器》进行了解。

2.3.4 如何将 MEXC 的谷歌验证换绑到新手机


旧手机：手机打开谷歌验证器-左上角【≡】-【转移账号】-导出您要转移的部分或全部验证码-生成二维码等待扫描。
新手机：手机打开谷歌验证器-点击右下角【+】-【扫描二维码】-扫描旧手机生成的二维码-完成转移。

更多详情可阅读《如何将 MEXC 的谷歌验证换绑到新手机》进行了解。

2.4 谷歌验证码提示错误


1）如果您手机上绑定了多个账号的谷歌验证器，请确保您输入的是 MEXC 账户邮箱对应的谷歌验证码。

2）请确定安装正确的谷歌验证器 App，iOS 用户可以在 App Store 搜索“Authenticator App"下载，安卓用户搜索“Google Authenticator ”下载。

3）谷歌验证码的有效期只有 30 秒，请务必在 30 秒内输入并提交。

4）请确保手机时间和您所在时区的标准时间一致。

如果排除以上原因之后，谷歌验证码仍然报错，您可以在 MEXC 官网首页或 MEXC App 申请点击【安全项丢失】，按照页面提示进行操作申请重置谷歌验证器。
  • Web：在 MEXC 官网首页，右上角【人像图标】-【安全中心】- 【手机/邮箱验证】右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面提示进行操作。
  • App：在 MEXC App 首页，左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面提示进行操作。

注意：修改/解绑谷歌验证后 24 小时内禁止提币和法币出金。


3. 验证码问题（邮箱/谷歌/短信验证码）


3.1 无法获取验证码，界面提示"Failed to fetch"


可以通过以下方法尝试解决：
  • 清理浏览器缓存
  • 更换其他浏览器
  • 使用 App 来获取验证码
若以上方法仍然无获取验证码，您可以联系【人工客服】进行咨询。

3.2 收不到邮箱验证码


针对邮箱无法收到验证码的情况，请参考以下方案进行排查：
1）检查您的垃圾邮件文件夹，确认是否有验证码邮件；
2）确保您当前查看的邮箱为您的账号注册邮箱；
3）确保您的邮箱可以正常收发邮件；
4）等待邮件验证倒计时结束后，再次获取验证码。
如果以上方案都无法解决问题，您可以将 MEXC 的邮件域名或邮箱添加到白名单中，然后再次尝试申请发送邮件验证码。

更多详情可阅读《为什么无法收到来自MEXC的邮件通知》进行了解。

3.3 使用 Apple ID 注册账号后邮箱里收不到认证邮件


如果通过 Apple ID 注册账号时选择隐藏邮件地址，注册成功后保留的是私密邮箱。私密邮箱在获取验证码时可能会有延迟，或无法及时收到验证码的情况。

为获得相对流畅的体验，建议更改绑定邮箱为实际使用的邮箱地址，操作步骤如下：
  • Web：在 MEXC 官网首页，右上角【人像图标】-【安全中心】- 【邮箱验证】右侧的【修改】，按照页面提示进行操作。
  • App：在 MEXC App 首页，左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定邮箱】，按照页面提示进行操作。


4. 账号注销/删除问题


4.1 如何注销账号


为了保障您的账户安全，防止恶意注销，您需要提交手持信息，并回答以下问题邮件发送到 dataprotect@mexc.com，我们将根据您提供的信息进行审核。

请手持身份证人像面与白纸进行拍照，白纸内容为：今天是 XXXX 年 XX 月 XX 日，删除我的 MEXC 账户（xxx@xxx.com/电话号码），我确认放弃该账户中的所有资产。

1）该账户的UID和注册大致时间
2）该账号最后一次交易的大致时间
3）该账号最后一次充提的大致时间
4）该账户曾经持有过什么币种
5）该账户常用登录地点
6）注销原因

因为删除账号是不可逆操作，我们希望您能注意以下事项：
  • 请保证以上您回答的信息正确，否则无法删除；
  • 删除账户后，您将无法恢复访问权限；
  • 您将丢失该账户中的所有数据和资产；
  • 某些共享信息（例如和他人交易记录等），虽然从您的账户删除记录，但是相关用户仍然可以在其账户里访问相关信息。根据法律备案要求，我们可能会保留您的某些信息，MEXC 保证您的信息安全。您可以在https://www.mexc.com/terms 中的“用户协议和隐私政策”中了解到更多信息。

在您申请删除账户后，若申请资料无误，MEXC 将会在 15 个工作日内完成您的申请。请您耐心等待，感谢您的理解。

注意：当您提交账户注销申请后，MEXC 工作人员将审核申请资料并通过邮件联系您确认账户注销相关事宜，请您在收到邮件后的三日内回复并确认，否则将视为您取消删除/注销账户。

4.2 账号注销后能否用相同的邮箱手机重新注册


在完成账户删除程序后，若该手机号码/邮箱未被其他账户使用，您可以使用该邮箱/手机号再次申请注册。

注意：当您删除账号后重新注册时，根据 MEXC平台部分活动规则，您可能无法参与某些活动。

4.3 账号注销后会收到邮件通知吗


提交账户注销删除后，工作人员将审核申请资料并通过邮件联系您确认账户删除，请您在收到邮件后的三日内回复，确认账户删除。 一旦信息被确认，该账户将在 15 个工作日内被删除，账号删除后您将会收到邮件通知。

4.4 申请注销账号后二次确认的邮件，我应该将其作为回复发送还是作为新邮件发送到该电子邮件地址？


在收到您申请注销账号的邮件后，工作人员会对您提交的资料进行审核。
如果您的资料无误，您将收到二次确认邮件。只需在邮件中【回复确认删除】，无需单独新建邮件。确认注销后，您的账号将在 15 个工作日内完成注销。

4.5 想取消删除账号申请


在您注销账号之前，请确认是否已回复【确认注销】邮件。如未回复，该账号将不会被注销。

4.6 账户中还有资产是否可申请注销账户


账户资产大于 5 USDT 无法进行账号注销，建议您提币后再申请注销账号。

4.7 冻结账号的情况下，是否可以申请注销账号


账户处于冻结状态，资金余额少于 5 U 的情况下，可以申请删除账号。

4.8 删除当前账号会影响其他 MEXC 账号


不会影响用户其他账号的现有权限。申请注销账号，仅删除您申请的账号，账户删除后，绑定的邮箱或手机号仍可用于重新注册账户，但无法参加新注册用户活动。

注意：如您有子账号存在，删除主账号后，子账号会一并删除。

4.9 如何注销代理账号


代理账号暂不支持注销，只支持将返佣比例调整为 0。代理用户的主账号注销后，代理系统账号将被连同注销。

4.10 如何删除其他账号的登录信息


iOS: 点击【首页】- 左上角【人像图标】-【切换账号】- 向左滑动目标账号，即可出现删除选项，点击【删除选中】即可移除登录 ID。

Android: 点击【首页】- 左上角【人像图标】-【切换账号】长按账号会弹出确认窗口，点击【确认】即可移除该登录 ID。


5. 如何冻结 MEXC 账号


  • Web：在 MEXC 官网首页，右上角【人像图标】-【安全中心】- 冻结账号处点击【冻结】，按照页面提示进行操作。
  • App：在 MEXC App 首页，左上角【人像图标】-【安全中心】-【管理账号】-【冻结账号】，按照页面提示进行操作。

需要注意的是，冻结账号后部分功能会受到以下限制：
1）在您联系客服解冻账号前，账号将无法登录。
2）所有交易和登录功能都将被禁用。
3）您账号的所有 API 密钥都将无法使用。
4）解冻账号需要联系客服。


6. 资产问题


6.1 账户中的资产为什么不见了


您可以请按照以下方法进行排查：
1）确认账号信息：请确保您已登录正确的账号，检查您的 UID、电子邮箱或手机号码。
2）已下架的币种：如果是已下架的币种，您可以在现货账户中取消勾选【隐藏小额资产】功能，然后搜索代币名称查看。
3）币种已更名：若币种已更名，请在公告中心搜索代币名称，查看项目的最新动态。
4）在现货账户中取消勾选【隐藏小额资产】功能，并搜索代币名称查看。
5）检查账号的登录记录及提币记录。如果确认非本人操作，或存在资产损失，建议您报警并通过执法请求提交平台协助。
6）修改账户安全项，及时更改登录密码，增强账户安全，检查登录活动。

如有其他疑问，请点击【人工客服】联系在线客服咨询。

6.2 如何切换本地货币


  • Web：在 MEXC 官网首页，右上角【人像图标】-【设置】- 【本地货币】，选择计价单位即可。
  • App：在 MEXC App 首页，左上角【人像图标】-【设置】-【计价方式】，按照页面提示进行操作。

6.3 如何使用本地货币计算资产价值


  • Web：在 MEXC 官网首页，右上角【资产】-【总览】- 资产数量旁边的【▼】，选择切换本地货币。
  • App：在 MEXC App 首页，右下角【资产】-【总览】-资产数量旁边的【▼】，选择切换本地货币。


7. 子账号问题


7.1 子账号不能登录


子账号分为 API 的交易账号和邮箱注册账号。
  • API交易子账号：不支持登录，只能用于 API 交易。
  • 邮箱注册子账号：仅支持 Web 端登录。

7.2 子账号如何修改密码


子账号重置密码和主账号重置密码流程相同，操作如下：

1）如果记得子账号当前密码


Web：官网首页登录子账号。点击人像图标-【安全中心】，找到【进阶安全设定】下的登录密码，点击【修改】。
App：暂不支持

2）如果忘记子账号旧密码


Web：官网首页登录主账号。点击人像图标-【子账号管理】-【账号管理】点击账号进行重置。
App：暂不支持

7.3 主账号和子账号是否可以同时登录


如果您需要主账号和子账号同时登录，您可以使用不同的浏览器或两个不同域名的网站分别进行登录。
不同域名请参考：
https://www.mexc.com
https://www.mexc.co

7.4 最多可以创建多少个子账号


最多可以创建 30 个 API 账号。

7.5 子账号可以进行KYC认证吗


子账号暂不支持 KYC 认证。

7.6 如何充值到子账户


目前 MEXC 只支持主账户划转资产至子账户，不支持通过链上转账的方式进行充值。Web端划转方法：
1）点击个人，找到“子账户管理”
2）子账号管理界面点击“资产管理”
3）点击“划转”
4）选择相应账户，输入币种及数量，点击“确认”

8. KYC 问题


8.1 如何查看 KYC 信息


  • Web：在 MEXC 官网首页，右上角【人像图标】-【身份认证】即可查看 KYC 认证信息。
  • App：在 MEXC App 首页，左下角【人像图标】-昵称右边点击【】即可查看 KYC 认证信息。

8.2 KYC 认证次数超过上限


一个 MEXC 账号每日最多可申请初级/高级 KYC 各 3 次。如果提示超过当日上限，请您在 24 小时后再试。

8.3 KYC认证信息错误、证件更新或信息过期如何处


如果您处于初级认证阶段，建议您直接进行高级认证。在提交高级认证资料时，您可以重新上传正确的身份证件信息，从而完成更正。

如果您已经完成高级认证，需要更正或更新信息，可以自助提交更新 KYC 申请。请根据实际情况选择更新原因，并按页面指引完成流程，平台将在审核后为您更新认证信息。

8.4 KYC 审核需要多长时间


通常情况下，审核可在 15 分钟内完成。根据信息复杂度及当前审核量，部分案例可能需要 8-24 小时处理完成。

8.5 KYC 验证时出现：您已在另一个账户中完成 KYC 验证，不支持重复申请


KYC 验证时出现“您已在另一个账户中完成 KYC 验证，不支持重复申请情况”提示，说明您已经在别的账号完成了KYC 认证，无法在此账号继续完成 KYC 验证。根据 MEXC 规定，每一个实名认证信息可以认证 3 个 MEXC 账号。

8.6 初级和高级 KYC 的区别


  • 初级认证：在初级认证页面通过上传证件和证件信息来核实您的身份。完成初级认证后，24 小时提币限额为 80 BTC。
  • 高级认证：需要进行人脸活体认证识别，完成高级认证后，24 小时提币限额为 200 BTC。

8.7 个人 KYC（初级/高级）如何转为机构 KYC


MEXC 暂不支持同一账号的个人 KYC 转为机构 KYC，或机构 KYC 转为个人 KYC。

8.8 每个公司注册编号可以为多个 MEXC 账号完成机构 KYC 认证


每个公司注册编号仅支持对一个 MEXC 账号完成机构 KYC 认证。

8.9 未完成 KYC 认证能否进行交易


MEXC 平台始终遵守法规监管要求，并致力于为用户营造更安全的交易环境，为确保您的账号和资产安全，我们强烈建议您完成有效实名认证，否则您账号的部分功能将会被限制，敬请谅解。

同时请您放心，MEXC 会加密保护用户的实名认证信息，也绝不会用于任何其他用途，感谢您的理解与支持！

8.10 收到“资金受限，无法入账，需要完成实名认证后才可入账”弹窗


在认证前，您仍拥有最高 1,000 USDT（或等值代币）的交易额度。如果额度已用完，请及时前往认证。MEXC 强烈建议您完成实名认证，以继续使用平台功能。

若您无法完成实名认证，可以在【退回登记】页面，按照要求填写信息申请退回您的受限资金。

8.11 收到“您尚未完成实名认证，累计提币金额超过 1,000 USDT 后，需完成实名认证才可继续进行提币”的弹窗


在认证前，您仍拥有最高 1,000 USDT（或等值代币）的交易额度。如果额度已用完，请及时前往认证。MEXC 强烈建议您完成实名认证，以继续使用平台功能。

若您无法完成实名认证，建议您可以通过官方网站自助提交【提币申诉单】，按照要求填写信息申请提币。审核通过后，您的账号将仅保留【提币】和【平仓】权限，无法继续使用账号的其他功能。


9. 限制国家或地区问题


9.1 哪些地区不支持注册申请


尊敬的用户，MEXC 有权拒绝来自不符合国际反洗钱标准辖区或可被视为政治公众人物用户的注册申请。我们有权在自我判断为可疑交易的情况下，随时暂停或终止交易，但此举并不构成我们对您的任何义务或责任的违约。

截至目前，MEXC 有权拒绝来自下列国家或地区的用户的交易或注册申请：朝鲜、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗、中国大陆、新加坡、美国、英国、中国香港、俄罗斯控制的乌克兰地区（目前包括克里米亚、顿涅茨克和卢甘斯克地区）、塞瓦斯托波尔和加拿大（统称“限制国家或地区”）。

上述限制国家或地区列表并非完整的清单，MEXC 可随时调整限制国家或地区列表。您可以参考“用户协议与隐私政策”页面信息：https://www.mexc.com/zh-TW/terms

9.2 不在受限制的国家地区列表里，为什么无法注册、认证 KYC，或者进行交易

为了响应当地政府监管政策要求，目前 MEXC 不向您所在国家/地区的 IP 登录或者 KYC 认证用户提供服务。
您可参考用户协议以了解更多详情：https://www.mexc.com/terms

9.3 尼日尼亚用户支持 NIN 数字身份证认证 KYC 吗

目前 MEXC 平台对尼日利亚用户支持的 KYC 证件类型包括：国民身份证、驾照、选民卡或国际护照。

9.4 机构 KYC 认证中股东可以来自 MEXC 限制国家/地区吗

机构KYC认证中，公司最终受益人/股东不能来自 MEXC 限制国家/地区的公民。详情请参考用户协议：https://www.mexc.com/zh-TW/terms

9.5 已清退国家/地区账号中资产如何处置


已清退国家/地区的用户仅可以提取个人资产，不可进行任何交易，MEXC 建议您尽快提取账号中的资产。请参考 MEXC【用户协议】信息，按照规范注册和使用账号。


10. 被盗资金流入/被骗反馈


10.1 资产被盗转入 MEXC 平台


请您联系人工客服并提供以下信息。
1）钱包/账户转币记录截图，交易 ID，转币地址，详细说明跟该案件的关系。
2）完成 MEXC 平台实名认证，保证所提供信息合法，无造假，捏造事实，诬陷他人等行为。
3）如以上信息属实，平台会根据查询结果临时冻结嫌疑账户（24 小时），同时建议您立即报警，
4）提交资料后 48 小时之内报警，并提供警方受理案件的回执证明。未提供相应证明，平台将视情况解封冻结资金。
5）公安执法人员需要平台协助调查的请发邮件至邮箱：legal@mexc.com，邮件必须提供公安办理案件人员的身份证明，该案件的立案证明，调查文书（调取证据通知书），并明确说明需要查询的信息。
6）平台直接跟受理案件的司法部门进行对接，配合执法人员调查。

