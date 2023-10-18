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如何解綁 MEXC 的谷歌驗證器

#初階
#新手入門
2023.10.18 MEXC
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關於谷歌驗證，之前介紹過《如何綁定谷歌驗證》和《如何將MEXC的谷歌驗證換綁到新手機》，今天介紹如何解綁谷歌驗證器。

網頁版


打開並登錄 MEXC 官網，在首頁右上角個人頭像中選擇【安全中心】。


在安全中心頁面，點擊 MEXC/谷歌驗證碼右側的【移除】按鍵。


點擊【立即獲取】，填寫綁定的郵箱驗證碼/手機短信驗證碼，再填寫谷歌驗證碼。

填寫完成後點擊【提交】，成功解綁谷歌驗證。


如果您的谷歌驗證已經丟失，無法在解綁過程中填寫【MEXC/谷歌驗證碼】，您可以點擊下面的【安全項丟失？】。

在安全項丟失頁面，勾選【谷歌驗證碼不可用，申請重置】，點擊【重置】。


點擊【立即獲取】，輸入綁定郵箱中收到的驗證碼，點擊【確定】。


填寫登錄日期、地區，勾選近期交易幣對，選擇平臺總資產後，點擊【下一步】。


在重設安全項頁面，填寫可聯系的手機號碼和獲取短信驗證碼，提交本人手持認證證件進行拍照上傳，勾選閱讀並了解後，點擊【提交】。

您的申請提交後，MEXC 官方客服會對您的申請進行審核，審核時長 1 個工作日。審核通過後您的原谷歌驗證將被解綁。


返回安全中心，您可以看到您的賬戶谷歌驗證已經解綁。

需要注意的是，解綁谷歌驗證後24小時內，禁止提幣和資金劃轉。


App 版


本內容在 App 端的操作，使用 iOS 系統手機進行說明，安卓系統操作流程完全一致。

在 MEXC App 首頁，點擊左上角個人頭像，選擇【安全中心】。在安全中心頁面，您可以看到【谷歌驗證】，點擊進入修改谷歌驗證頁面。

填寫登錄密碼，輸入郵箱驗證碼/手機短信驗證碼和谷歌驗證碼，點擊【確認】。成功解綁谷歌驗證。

如果您的谷歌驗證已經丟失，無法在解綁過程中填寫【谷歌驗證碼】，您可以在驗證頁面點擊下面的【安全項丟失？】。


在重置安全驗證頁面，勾選【重置谷歌驗證】，點擊【重置】。

點擊【獲取驗證碼】，輸入綁定郵箱中收到的驗證碼，點擊【提交】。

填寫登錄日期、地區，勾選近期交易幣對，選擇平臺總資產後，點擊【下一步】。

在重置安全驗證頁面，填寫可聯系的手機號碼和獲取短信驗證碼，提交本人手持認證證件進行拍照上傳，勾選閱讀並了解後，點擊【提交】。

您的申請提交後，MEXC 官方客服會對您的申請進行審核，審核時長 1 個工作日。審核通過後您的原谷歌驗證將被解綁。


您可以返回【安全中心】，可以看到谷歌認證已經解除綁定。


需要注意的是，解綁谷歌驗證後24小時內，禁止提幣和資金劃轉。


谷歌驗證是 MEXC 平臺為保障用戶賬戶安全，提供的雙重驗證機制手段之一。如果沒有特殊情況，不建議用戶解綁自己的谷歌驗證。

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