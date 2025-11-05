在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。 1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？ 在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。 1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？ 在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖
掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。

1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？


在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；而在合约交易中，MEXC 合约产品允许用户同时持有多空两个方向的仓位。

举例来说，如果投资者Alice选择交易比特币现货，那么在一次交易过程中，她只能选择先买入，然后再择机卖出。而合约交易则不同，MEXC合约交易产品允许用户同时持有多空两个方向的仓位。

仍以Alice为例，如果她选择进行比特币USDT本位永续合约交易，同时设置为双向持仓模式，那么她就可以任意选择首先建立空头仓位或者多头仓位，并且在分批建仓的过程中，多头仓位与空头仓位不会自成交，只会在相同方向的仓位累加。

因此，用户能够以更低成本博取更大收益，这也正是合约交易吸引众多投资者的重要原因。MEXC 平台合约交易全球流动性第一，支持最高 500 倍杠杆（目前仅限BTCUSDTETHUSDT两个交易对），价格合理透明，是用户进行合约交易绝佳选择。

接下来将重点为用户介绍 MEXC合约交易页面的一些常用辅助功能，来帮助用户更好的交易合约。为了更全面的展示具体功能，主要以 Web 端为例进行演示，App 端同样支持大部分功能。

首先，打开 MEXC 官网并登录，在合约交易页面，选择右上方的【⚙️】按钮进入设置页面，您可以对与下单相关等辅助功能进行设置。


2. 交易设置


交易设置包含仓位模式、杠杆模式、价差保护、闪电交易、是否开启高级止盈止损、是否开启委托确认弹框等设置。


仓位模式分为双向持仓和单向持仓，两者的差异在于一个合约是否允许同时持有多空两个仓位。

杠杆模式分为简约模式和高级模式，区别在于多空方向使用的杠杆倍数和保证金模式是否相同。

在市场突发行情价格波动较大时，开启价差保护功能够防止您的订单在不利的价格被触发，免于受到市场行情异常波动影响。

开启闪电交易功能，能够帮助您快速在 K 线上按照当前市价开仓。在输入【数量】后，点击【市价买入】或【市价卖出】即可完成开仓。


如果您打开了是否开启高级止盈止损、是否开启委托确认弹框、是否开启市价单未成交弹框的开关，在触发后会有相应弹窗进行提示。

3. 通知设置


通知设置包含强平预警、资金费用触发、计划委托触发、止盈止损触发、跟踪委托触发等设置。


打开强平预警后，平台会在您的仓位保证金比率大于等于您设置的比例时进行预警，每个仓位 60 分钟至多预警一次。

如果您打开资金费用触发的开关按钮，当您的仓位被收取资金费用时，如果资金费率绝对值大于等于您设置的阈值，则会通过邮件、站内信通知到您。该设置对 U 本位、币本位合约同步生效。


计划委托触发、止盈止损触发、跟踪委托触发开关被打开后，平台会在相应的订单被触发成功或失败时进行预警，每天最多 20 次。


4. 交易提示


交易提示包含提示声音、强平预警、强平通知、委托撤销、订单成交、止盈止损、跟踪委托、计划委托等设置。平台会在事件触发时通过页面弹窗的形式通知您，您可以选择开启或关闭，该设置对所有合约生效。


这里需要注意的是，强平预警会在仓位保证金比率大于等于您设置的比例时进行告警，比例大小在通知设置中的【资金费用触发】中进行设置。每个仓位 5 分钟至多告警一次。

其他提示类型在对应的订单出现相应情况时，平台以弹窗形式通知您。如当您的仓位被强平时，如果您打开了【强平通知】的开关，您会收到相应的弹窗提示。

除此之外，在交易页面右上角，可以进行【价格提醒功能】的快捷设置。


点击【价格提醒功能】按钮进行设置，您可以对【交易对】、【提醒类型】、【提醒频率】、【通知方式】进行设置，设置完成后点击【创建提醒】。


创建成功后，您可以在【提醒列表】中看到您刚刚创建的交易对价格提醒，点击【开关】按钮可以随时对这一提醒进行打开或者关闭。

当市场行情发生较大变动后，如果您想删除这一价格提醒，您可以点击【批量删除】进行删除处理。


5. K线快捷交易


MEXC 合约业务支持您在 K 线上直接进行交易操作，能够帮助您快速完成限价单的创建、修改和撤销，以及市价平仓、止盈止损的设置及修改等功能。您可以通过阅读《如何在 K 线上进行交易操作》来学习和了解这一功能。

6.其他辅助工具


除了上面介绍到的和下单相关的辅助功能外，MEXC 还提供了一些辅助工具帮助合约交易，您可以根据自己的习惯和具体需求使用这些工具。

6.1 画线


很多资深交易用户喜欢在 K 线图上画一些辅助线段，帮助自己来预测未来的行情走向。MEXC 提供了画线这一功能，帮助用户快速画出各种专业的分析线段，为自己接下来的投资决策提供帮助。

如果您想了解更多关于画线的功能，您可以阅读《如何使用画线工具》来学习。

当您在 K 线上进行画线操作后，您还可以使用【🧲】工具点击您画好的线段，可将画线自动吸附在 K 线最低或最高价位置。如下图射线位置所示。


6.2 快照分享


和现货交易相同，快照分享功能结合画线功能一起使用。当您通过画线做出自己对未来行情的预判后，您可以点击【快照】按钮，系统会对您当前的 K 线页面生成分享图片，帮助您快速分享出去自己对行情判断的想法。


除此之外，在最下方的【历史仓位】中，您可以点击【已实现盈亏】中的分享按钮，一键分享您的盈亏情况到社交媒体或保存本地。


6.3 多窗口显示


多窗口显示能够帮助您提高盯盘效率以及多品类代币的交易效率。您可以通过阅读《如何更改合约交易 K 线布局》来详细了解这一功能。

6.4 页面布局


MEXC 的合约交易页面，平台提供了专业版（右）、专业版（左）和宽屏版三种模式。在合约交易页面右上方，点击【⚙️】按钮即可进入设置。

另外 MEXC 合约交易页面的不同版块本身也支持拖拽调整尺寸大小，您可以根据自己的喜好，按住板块右下方【⌟】进行拖拽，即可调整尺寸大小。


6.5 历史委托展示


除了在交易页面最下方的【历史委托】中，K 线页面目前也支持了历史委托订单的记录展示。目前只展示近100条历史成交订单。

在 K 线页面上右键弹出的快捷栏中，选择【显示设置】，勾选【历史委托】。您可以在 K 线图上看到红色向下卖出订单和绿色向上买入订单的箭头，这些箭头即您的历史成交订单。


将鼠标移动到箭头上，如下图所示移动到了一个红色向下的箭头，将显示出这笔卖出订单均价信息。点击【查看详情】，您能够看到这笔卖出订单的时间、成交数量、成交价格和手续费等信息。

同理，当您将鼠标移动到一个绿色向上的箭头，，将显示出这笔买入订单均价信息。点击【查看详情】，您能够看到这笔买入订单的时间、成交数量、成交价格和手续费等信息。


除了文章中介绍到的合约辅助功能外，MEXC 拥有手续费率低、公平交易深度好、安全稳定性能高、灵活的交易规则等多个核心优势，吸引更多用户在 MEXC 平台上交易。

7. MEXC合约的优势


7.1 MEXC合约产品的手续费率行业最低


MEXC 上进行合约交易，用户可能会进行以下两种操作：挂单（Maker）和吃单（Taker）。

至2025年8月16日，按照最新的费率规则，在 MEXC 上，普通用户的永续合约交易挂单（Maker）手续费率 0.01%，吃单（Taker）手续费率 0.04%，持有不低于500MX还可以享受50%的额外折扣。更多关于 MEXC 手续费率的详细信息，您可以参考 MEXC 相关费率。不同国家和地区的费率可能会有所差异，请您以费率页面显示为准。


挂单（Maker）：是指设置委托单挂出，限定其价格和数量，等待其他用户与之成交，挂单为市场增加了流动性。
吃单（Taker）：是主动和已挂出的限价单或者市价单直接成交，吃单消耗了市场流动性。

以普通用户享受的 USDT 本位永续合约交易手续费率对比，可以发现 MEXC 的合约交易产品在行业内极具竞争力。
交易平台
MEXC
竞争平台 1
竞争平台 2
竞争平台 3
竞争平台 4
挂单费率
0.01%
0.018%
0.02%
0.02%
0.02%
吃单费率
0.04%
0.045%
0.05%
0.06%
0.06%
上表中所选择的 4 家竞争平台均为 CoinMarketCap 排名前 20 的加密货币交易所，通过简明对比，MEXC 合约交易在手续费率上的优势一目了然。仅以吃单费率费率来计算，四家竞争平台的费率在 0.045%～0.06% 之间，最高的是 MEXC 费率的 1.5 倍。

举例来看，假设某用户 Alice 计划投资本金 10,000 USDT 进行交易，使用 10 倍杠杆，以挂单角色开仓，以吃单角色平仓，那么 Alice 在以上 5 家交易平台需要支付的手续费（均以 100,000 的仓位价值计算，忽略仓位价值波动）分别是：

交易平台
MEXC
竞争平台 1
竞争平台 2
竞争平台 3
竞争平台 4
挂单手续费（USDT）
10
18
20
20
20
吃单手续费（USDT）
40
45
50
60
60
总手续费（USDT）
50
63
70
80
80

通过实际交易产生的真实手续费对比，可以更直观的感受到 MEXC 合约交易的低手续费率规则，在为用户节省交易成本上的巨大优势。

不仅如此，MEXC 目前（本文撰稿时间为 2025 年 8 月 16 日）还推出了 0 费率狂欢节，超过 140 个合约交易对享受 挂单与吃单双向零手续费优惠，全面让利全球用户。

7.2 MEXC 公平交易，流动性行业第一


自 MEXC 成立以来，长期以发掘优质项目，快速上线新项目为优势，广受用户好评。多年的行业积累和口碑，让MEXC 积累千万用户，成为众多新老用户的第一选择，业务遍及全球 170 多个国家和地区。庞大的用户基数，使MEXC 合约交易拥有极好深度，且合约档位均衡，价格合理透明。过去 24 小时 MEXC 合约成交量达到 398 亿美金以上。这可以保证用户在极端行情下平稳交易，避免发生意外爆仓。（注：数据截取时间 2025 年8月 16 日，来源 CoinMarketCap）


BTCUSDT 交易对为例，通过计算 BTCUSDT 合约盘口中间价 ±5 个基点内的限价单总量，MEXC 平台为 8,079 万 USDT 左右，而另一家全球排名前三的竞争平台约为 3,933 万 USDT，MEXC 高于行业领先者大概 2.1 倍。

7.3 MEXC 合约交易具有灵活的交易规则


MEXC 合约交易规则灵活，1-500 倍杠杆可以自由调节，USDT 本位合约最高支持 500 倍杠杆，币本位合约最高支持 125 倍杠杆。目前MEXC 已经支持 BTCUSDTETHUSDT 最高 500 倍杠杆，大大提高用户的资金利用率，为用户提供更多样化的交易策略。

在 MEXC 进行合约交易，您可以选择限价市价和计划委托的交易方式。限价是指允许用户自行设定委托价格和委托数量，订单会按照委托价格和数量进行成交。市价是用户按照现有的市场价格快速成交，用户只需要输入数量即可。计划委托是指用户可预先设置触发价、委托价和数量，当市场价到达触发价时，系统会按委托价自动下单。在计划委托成功触发之前，不会冻结仓位或保证金。

在保证金制度上，用户可以灵活选择全仓或者逐仓的保证金模式。关于全仓和逐仓的保证金模式的差别，可以参考合约的交易模式。此外，MEXC 也支持双向持仓，用户可以同时对一个合约持有多空双向仓位，且多空方向的杠杆独立。多空双向持仓时，需要按照风险限制等级占用相应的保证金。

为了满足更多合约交易者的需求，MEXC 还推出了跟单交易网格交易产品，以及美股合约产品。

跟单交易是一种加密货币交易的投资策略，允许投资者自动复制其他经验丰富的交易员的交易行为。对合约交易经验不足的初级用户来说，是一种非常值得推荐的交易方式。

网格交易是一种量化自动化交易策略。它通过在一定价格区间内，设置多个等距的买入和卖出挂单，形成一个“网格”。价格在网格中波动时，系统自动低买高卖，从中赚取每一小段价格波动的利润。根据金融市场普遍的价格波动规律，大约在 80% 的时间内，大部分投资标的的价格均处于一定的区间内波动，这就为执行网格交易提供了天然的机会。

美股合约加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。

MEXC 为不同交易偏好及使用不同终端设备的用户提供了多样化的登录和交易方式，如您习惯于使用 iOS 或 Android 等移动设备，欢迎阅读合约交易操作指南（App端）进行操作。

如您习惯于使用计算机等设备，欢迎阅读合约交易操作指南（网页端）进行操作。当然，如果您使用 Windows 设备，还可以通过 MEXC 下载页面体验专业的 Windows 终端产品。

请您注意，合约是高风险投资，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资，更多关于高倍杠杆投资风险的提示，请您参考高杠杆交易策略:资金效率与风险管理的平衡之道

阅读推荐：


