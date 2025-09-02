1. 什么是盘前交易 盘前交易是 MEXC 提供的一个场外交易（OTC）服务。它使交易者有机会在新代币在加密货币交易所正式上市之前买卖新代币。这种交易方式允许买家和卖家自行设定价格并匹配交易。这样您就可以按照您想要的价格进行交易。通过 MEXC 盘前交易，您可以在代币进入公开市场之前获得竞争优势。始终了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。 2. 盘前交易规则 1）在 MEXC 盘前交1. 什么是盘前交易 盘前交易是 MEXC 提供的一个场外交易（OTC）服务。它使交易者有机会在新代币在加密货币交易所正式上市之前买卖新代币。这种交易方式允许买家和卖家自行设定价格并匹配交易。这样您就可以按照您想要的价格进行交易。通过 MEXC 盘前交易，您可以在代币进入公开市场之前获得竞争优势。始终了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。 2. 盘前交易规则 1）在 MEXC 盘前交
盘前交易相关问题汇总

1. 什么是盘前交易


盘前交易是 MEXC 提供的一个场外交易（OTC）服务。它使交易者有机会在新代币在加密货币交易所正式上市之前买卖新代币。这种交易方式允许买家和卖家自行设定价格并匹配交易。这样您就可以按照您想要的价格进行交易。通过 MEXC 盘前交易，您可以在代币进入公开市场之前获得竞争优势。始终了解交易流程和要求，以最大限度地提高您的交易成功率。

2. 盘前交易规则


1）在 MEXC 盘前交易中，用户可以在新代币正式发行前买卖该币种。
2）交易者可以选择成为 Maker，建立预设报价的订单；或成为 Taker，透过与平台上已建立的订单配对成交。
3）买卖双方都需要在 MEXC 上抵押资产，以此保障及时结算。
4）卖方交割成功，抵押品会在结算后返回；买方交割成功时，抵押品会作为支付金额用于结算。
5）目前盘前交易在 MEXC 现货帐户下进行业务。

3. 如何进行盘前交易


3.1 作为买家：


发布订单：使用“发布订单”功能，以您想要的价格设定购买的币量，并在挂单市场中发布您的挂单。
选择卖单：在挂单市场中找到符合的卖单，并以卖家指定的价格购买代币。
一旦您的订单成交，只需等待交割即可。

3.2 作为卖家：


作为卖家，您可以透过以下两种方式进行操作：
发布订单：使用“发布订单”功能，以您想要的价格在挂单市场中发布您的挂单。
选择买单：在挂单市场中找到匹配的买单，并按买家的报价出售您的代币。
一旦您的订单成交，只需等待交割即可。

如果您想了解更详细的盘前交易流程，您可以阅读《盘前交易指引》和《什么是 MEXC 盘前交易》进行学习。

4. 如何完成交割


4.1 作为买家


买家在下单时会冻结抵押品和手续费，订单已成交后只需等待交割日期到来即可。
如果卖家未违约，买家会收到订单对应数量的代币，同时在交割结算时会扣除抵押品和手续费。
如果卖家违约，买家会解冻抵押品并获得卖家抵押品作为补偿，同时买家被扣除手续费。

4.2 作为卖家


卖家下单时会冻结抵押品和手续费，在交割时间段内，请务必确保现货帐户中拥有足够数量的代币以便履行交付义务。
交割时间到来后，若代币交割成功，卖家的代币将会安全转移到买家帐户，卖家现货账户中收到买家的付款。同时抵押品将被解冻原路返回，并扣除交易手续费。
若代币交割失败，卖家会被罚没所有抵押品，部分会被平台收取作为清算费用，其余部分给对手方作为补偿。当前 MEXC 不收手续费，全部抵押品作为补偿给到买家。

需要注意的是，交割失败仍需要支付手续费。只有在挂单未成交或项目上市取消的情况下，MEXC 才会退还手续费。

5. 盘前交易是否可以撤销


未成交的订单可以随时撤销，已成交订单皆无法取消，您需要耐心等待交割完成。

若代币延迟上市，已成交挂单仍有效，新的交割时间另行公告。
若代币取消上市，已成交订单将全额退款，未成交挂单将取消。

6. 什么是交割时间


卖方向买方转移盘前交易约定全额代币的规定时间，具体交割时间见盘前交易代币资讯。

7. 关于盘前交易费用


7.1 费用结构


手续费：一般情况下，会以交易总额的特定比例来收取费用。目前 MEXC 将盘前交易手续费设定为 0。

其他费用：一般情况下，当卖家未能在规定时间完成交割时，平台将从卖家的抵押品中收取一部分作为手续费，其余给到买家作为补偿。当前 MEXC 不收手续费，全部抵押品作为补偿给到买家。

请注意未成交订单不会收取任何费用。此外盘前交易的费用与 MEXC 其他交易市场费用不同。具体手续费请查看 MEXC 盘前交易页面对应的代币资讯。

7.2 交易费用


买方交易费用由订单金额与手续费率组成，卖方交易费用由抵押金额与手续费率组成。

手续费率：基于交易价值的指定百分比，并且根据所交易的代币而变化。特定代币的手续费率请查看 MEXC 盘前交易页面对应代币详情页。

7.3 抵押率


抵押率表示订单价值中必须作为抵押品的部分，若未能在规定时间内完成交割，可能会导致抵押品的损失。

抵押率的设定综合考虑了多种因素，包括代币本身的风险性和市场的情况。特定代币的抵押率请查看 MEXC 盘前交易页面对应代币详情页。

7.4 盘前交易冻结金额


买方冻结金额 = 订单价值
卖方冻结金额 = 订单价值 x 抵押率 （Z%）。
例如，如果 Z=100%，则买卖 1000 USDT 盘前交易代币的冻结金额 = 1000 USDT X 100%， 即1000 USDT。

7.5 逾期交割费用


一般情况下，当卖家未能在规定时间完成交割时，平台将从卖家的抵押品中收取一部分作为手续费，其馀给到买家作为补偿。当前 MEXC 不收手续费，全部抵押品作为补偿给到买家。

8. 部分成交


盘前交易无部分成交状态。

9. 盘前交易是否会影响后续在MEXC上市的价格


MEXC 盘前交易市场的价格由买卖双方的市场行为决定，该价格可能无法准确反映新币种实际发行的价格。虽然盘前交易可以反映市场预期，但币种本身上市价格可能会受到其它不同因素的影响，两者不具有直接相关性。

10. 盘前交易有哪些风险


对于卖家来说，未按时全额交割代币将会损失订单的抵押金额。
对于买家来说，如果卖家未足额或按时交割代币，买方将获得相应补偿款，但无法获得对应数量的代币。


