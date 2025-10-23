Thông tin giá theo USD của Yourself (YOURSELF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.0003585 Cao nhất 24H $ 0.00039744 ATH $ 0.00146841 Giá thấp nhất $ 0.00011305 Biến động giá (1 giờ) +0.46% Biến động giá (1D) -2.40% Biến động giá (7 ngày) -27.38%

Giá thời gian thực của Yourself (YOURSELF) là $0.00038781. Trong 24 giờ qua, YOURSELF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0003585 và cao nhất là $ 0.00039744, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YOURSELF là $ 0.00146841, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00011305.

Về hiệu suất ngắn hạn, YOURSELF đã biến động +0.46% trong 1 giờ qua, -2.40% trong 24 giờ và -27.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Yourself (YOURSELF)

Vốn hóa thị trường $ 387.24K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 387.24K Nguồn cung lưu thông 999.44M Tổng cung 999,444,984.2606826

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yourself là $ 387.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YOURSELF là 999.44M, với tổng nguồn cung là 999444984.2606826. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 387.24K.