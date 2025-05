Yee Token (YEE) là gì

Yee is a community based memecoin with one mission: to fight Pepe again. Made to honor the iconic meme rivalry we all know and love. The Yee Legend [Filed by: Yee’s Archivist & Legal Representative] There’s something the meme world refuses to talk about: Pepe the Frog stole Yee the Dino’s entire launch plan. Yee had been preparing for his comeback for months, but Pepe launched two weeks earlier, hijacking Yee’s concept and selling it as his own. The charges? Meme theft, intellectual forgery, and historical erasure. Yee’s official contract was filed in April 2023, right after Pepe’s surprise drop. This wasn’t timing—it was theft. The archives are about to open, and history is about to be corrected

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Yee Token (YEE) Website chính thức