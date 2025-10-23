Thông tin giá theo USD của XFROG (XFROG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -1.12% Biến động giá (1D) +2.00% Biến động giá (7 ngày) +41.59%

Giá thời gian thực của XFROG (XFROG) là --. Trong 24 giờ qua, XFROG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XFROG là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, XFROG đã biến động -1.12% trong 1 giờ qua, +2.00% trong 24 giờ và +41.59% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường XFROG (XFROG)

Vốn hóa thị trường $ 1.87M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.87M Nguồn cung lưu thông 210.00B Tổng cung 210,000,000,000.0

