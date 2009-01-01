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Top token Hệ sinh thái X Layer theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái X Layer. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0007
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.209
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.02%
0.00%
$ 4.49B
$ 1.89M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99895
-0.03%
0.00%
0.00%
$ 4.06B
$ 51.87M
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.001
+0.10%
+0.00%
+0.14%
$ 3.49B
$ 303.33M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.99976
-0.01%
0.00%
+0.02%
$ 2.80B
$ 34.37M
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.55B
$ 2.76M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,057.96
-0.13%
0.00%
+2.81%
$ 882.62M
$ 10.72K
9
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,550
-0.32%
-0.00%
+0.69%
$ 192.78M
$ 3.30K
10
$ 224.78
+0.12%
-0.06%
+8.41%
$ 147.08M
$ 358.82
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 111.77M
$ 1.86M
12
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006946
-6.11%
+5.09%
+10.29%
$ 65.81M
$ 122.79M
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
-12.45%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
+0.83%
$ 34.46M
$ 325.41K
15
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 93.65
-0.11%
-0.01%
+7.98%
$ 21.13M
$ 2.25M
16
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 1,915.14
-0.24%
0.00%
+2.75%
$ 18.97M
$ 129.03K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.320005
+0.21%
+0.04%
+18.22%
$ 17.09M
$ 282.83K
18
XDOG
XDOG
XDOG
$ 0.00453844
+1.41%
-0.11%
+35.35%
$ 4.54M
$ 797.38K
19
OKX Wrapped SOL
OKX Wrapped SOL
XSOL
$ 76.49
-0.35%
+0.01%
+3.86%
$ 2.83M
$ 191.25K
20
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 224.97
+0.06%
0.00%
+0.70%
$ 639.32K
$ 673.92K
21
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.00060103
-0.16%
-0.21%
+28.07%
$ 585.06K
$ 12.64K
22
Wrapped SpaceX xStock
Wrapped SpaceX xStock
WSPCXX
$ 134.16
-0.56%
-0.00%
+1.12%
$ 189.77K
$ 83.94K
23
XFROG
XFROG
XFROG
$ 8.74134E-7
+0.15%
-1.40%
+7.11%
$ 183.57K
--
24
Wrapped Sandisk Corporation xStock
Wrapped Sandisk Corporation xStock
WSNDKX
$ 1,219.62
-0.38%
0.00%
+0.11%
$ 159.87K
$ 21.04K
25
Wrapped Circle xStock
Wrapped Circle xStock
WCRCLX
$ 67.5
+0.13%
0.00%
+1.06%
$ 121.05K
$ 10.37K
26
Wrapped SK hynix xStock
Wrapped SK hynix xStock
WSKHYX
$ 138.8
-0.72%
0.00%
+0.57%
$ 110.57K
$ 36.00K
27
DOGSHIT
DOGSHIT
DOGSHIT
$ 9.8195E-7
0.00%
+5.70%
+14.71%
$ 59.16K
--
28
Xwawa
Xwawa
XWAWA
$ 5.026E-5
+0.32%
-5.10%
+25.81%
$ 50.27K
--
29
DOGFART
DOGFART
DOGFART
$ 8.36464E-7
0.00%
-1.20%
-0.36%
$ 41.29K
--
30
Banmao
Banmao
BANMAO
$ 3.218E-5
+0.31%
-11.80%
-1.98%
$ 32.18K
--
31
GOUT Coin
GOUT Coin
GOUT COIN
$ 1.25601E-7
0.00%
+1.10%
-0.13%
$ 26.38K
--
32
OKIE
OKIE
OKIE
$ 1.521E-5
+0.33%
-30.90%
+108.93%
$ 15.21K
--
33
Grodo AI
Grodo AI
GRODO
$ 1.47268E-7
0.00%
+6.00%
+5.34%
$ 14.44K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái X Layer là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái X Layer đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 33 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $98.16B.
Token Hệ sinh thái X Layer nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái X Layer được theo dõi trên MEXC, GRODO đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 6.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái X Layer trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 33 token Hệ sinh thái X Layer, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái X Layer phổ biến bao gồm USDC, LINK, USDE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái X Layer là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái X Layer là khoảng $98.16B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái X Layer, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.