Thông tin giá theo USD của XBT (XBT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00120403 $ 0.00120403 $ 0.00120403 Thấp nhất 24H $ 0.00140241 $ 0.00140241 $ 0.00140241 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00120403$ 0.00120403 $ 0.00120403 Cao nhất 24H $ 0.00140241$ 0.00140241 $ 0.00140241 ATH $ 0.03015309$ 0.03015309 $ 0.03015309 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.12% Biến động giá (1D) -11.08% Biến động giá (7 ngày) -24.00% Biến động giá (7 ngày) -24.00%

Giá thời gian thực của XBT (XBT) là $0.0012444. Trong 24 giờ qua, XBT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00120403 và cao nhất là $ 0.00140241, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XBT là $ 0.03015309, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, XBT đã biến động -0.12% trong 1 giờ qua, -11.08% trong 24 giờ và -24.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường XBT (XBT)

Vốn hóa thị trường $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Nguồn cung lưu thông 999.73M 999.73M 999.73M Tổng cung 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

Vốn hoá thị trường hiện tại của XBT là $ 1.24M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XBT là 999.73M, với tổng nguồn cung là 999729758.48. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.24M.