Giá Xavier hôm nay

Giá Xavier (XAVIER) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 19.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XAVIER sang USD là $ 0 mỗi XAVIER.

Xavier hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 90,307, với nguồn cung lưu hành 989.97M XAVIER. Trong vòng 24 giờ qua, XAVIER được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, XAVIER biến động +0.72% trong giờ qua và +8.26% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Xavier (XAVIER)

Vốn hóa thị trường $ 90.31K$ 90.31K $ 90.31K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 90.31K$ 90.31K $ 90.31K Nguồn cung lưu thông 989.97M 989.97M 989.97M Tổng cung 989,967,549.662536 989,967,549.662536 989,967,549.662536

Vốn hoá thị trường hiện tại của Xavier là $ 90.31K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XAVIER là 989.97M, với tổng nguồn cung là 989967549.662536. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 90.31K.