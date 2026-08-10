Giá Wrapped iTRY hôm nay

Giá Wrapped iTRY (WITRY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.02371208, biến động 0.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WITRY sang USD là $ 0.02371208 mỗi WITRY.

Wrapped iTRY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 8,735,058, với nguồn cung lưu hành 368.38M WITRY. Trong vòng 24 giờ qua, WITRY được giao dịch trong khoảng từ $ 0.02368665 (thấp) đến $ 0.02371427 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.02371427, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.01226095.

Về hiệu suất ngắn hạn, WITRY biến động +0.01% trong giờ qua và +0.38% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.00.

Thông tin thị trường Wrapped iTRY (WITRY)

Vốn hóa thị trường $ 8.74M$ 8.74M $ 8.74M Khối lượng (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.74M$ 8.74M $ 8.74M Nguồn cung lưu thông 368.38M 368.38M 368.38M Tổng cung 368,380,156.8848967 368,380,156.8848967 368,380,156.8848967

Vốn hoá thị trường hiện tại của Wrapped iTRY là $ 8.74M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.00. Nguồn cung lưu hành của WITRY là 368.38M, với tổng nguồn cung là 368380156.8848967. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.74M.