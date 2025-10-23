Thông tin giá theo USD của WLF TOKEN (WLF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00193718 $ 0.00193718 $ 0.00193718 Thấp nhất 24H $ 0.00194973 $ 0.00194973 $ 0.00194973 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00193718$ 0.00193718 $ 0.00193718 Cao nhất 24H $ 0.00194973$ 0.00194973 $ 0.00194973 ATH $ 0.0021434$ 0.0021434 $ 0.0021434 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) -0.37% Biến động giá (7 ngày) -3.02% Biến động giá (7 ngày) -3.02%

Giá thời gian thực của WLF TOKEN (WLF) là $0.00193834. Trong 24 giờ qua, WLF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00193718 và cao nhất là $ 0.00194973, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WLF là $ 0.0021434, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Thông tin thị trường WLF TOKEN (WLF)

Vốn hóa thị trường $ 5.28M$ 5.28M $ 5.28M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.77M$ 38.77M $ 38.77M Nguồn cung lưu thông 2.72B 2.72B 2.72B Tổng cung 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

